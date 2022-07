Klimaschutz in Moor-Gebieten: Bauern wollen mehr Mitsprache Stand: 12.07.2022 09:02 Uhr Niedersachsens Landwirte treffen sich am Dienstagmittag bei einer Fachtagung in Bremen mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Thema sind Klimaschutzmaßnahmen in Moorgebieten.

Es geht dabei darum, welche Folgen die Maßnahmen für die Agrarbetriebe haben. Die Bundesregierung plant für die kommenden Jahre Milliarden-Investitionen in natürlichen Klimaschutz und in Moorprogramme. Die Landwirtinnen und Landwirte sind in Sorge über die Auswirkungen auf ihre Betrieb, wie das Landvolk Niedersachsen und der Bremische Landwirtschaftsverband mitteilten.

Drei Viertel aller deutschen Hochmoore in Niedersachsen

Zu der Veranstaltung haben sich aus Niedersachsen Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) angekündigt. Im Bundesland befinden sich rund 38 Prozent der bundesweiten Moorflächen. Bei den Hochmooren sind es sogar 73 Prozent.

