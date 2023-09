„Fridays for Future“ ruft zum globalen Klimastreik auf Stand: 12.09.2023 14:52 Uhr Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ruft zum nächsten globalen Klimastreik am Freitag, 15. September, auf. In Hannover soll es vor allem um den ÖPNV gehen.

"Fridays for Future" geht erneut auf die Straße: Die Klimabewegung hat wieder zum globalen Protest aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren sind bundesweit mehr als 240 Demonstrationen geplant, 32 davon in Niedersachsen. Die Streiks stehen unter dem Motto "end fossil fuels", auf deutsch "Schluss mit fossilen Brennstoffen". "Wir mobilisieren gegen diejenigen, die die Klimakrise erst verursacht haben: Die fossile Industrie, Kohle-, Öl- und Gaskonzerne", so die Bewegung. Darüber hinaus fordert sie, das Klimaschutzgesetz zu verstärken, das geplante Klimageld einzuführen und mehr in den ÖPNV zu investieren.

Der Ausbau des ÖPNV soll beim Streik in Hannover sogar im Mittelpunkt stehen. Dafür plant die Ortsgruppe eine gemeinsame Unterschriftenaktion mit der Gewerkschaft ver.di, um neue Verkehrskonzepte und mehr Investitionen zu fordern, teilt FFF Hannover mit. Weitere Demonstrationen sind unter anderem in Braunschweig, Wolfsburg, Lüneburg und Osnabrück geplant.

Letzter globaler Streik war im März

Es ist der mittlerweile 13. globale Klimastreik, zu dem die Klimabewegung aufruft. Beim vergangenen weltweiten Streik im März mobilisierte sie eigenen Angaben zufolge mehr als 220.000 Menschen.

