Stand: 08.07.2020 06:50 Uhr - Hallo Niedersachsen

Klimaproteste sollen Freitag wieder starten

Für Freitag sind in mehreren niedersächsischen Städten Klimaproteste von Fridays for Future angekündigt. Im Mittelpunkt steht das kürzlich beschlossene Kohleausstiegsgesetz. 2038 wird demnach in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk stillgelegt. Den Kritikern geht das nicht schnell genug. "Der Kohleausstieg muss bis allerspätestens 2030 umgesetzt sein, sonst haben wir keine Chance mehr, die Klimakrise aufzuhalten", sagt Carla Hille von der Göttinger Fridays-for-Future-Ortsgruppe und nennt das Gesetz eine "Katastrophe für den Klimaschutz".

Videos 44:30 45 Min Klima und Corona: Was bleibt von Fridays for Future? 45 Min Das Coronavirus hat Leben und Wirtschaft in der deutschen Gesellschaft lahmgelegt. Wie wirkt sich die Krise auf das Klima und auf den Protest für mehr Klimaschutz aus? Video (44:30 min)

Fahrrad-Demonstrationen geplant

Wegen der Corona-Pandemie hatte Fridays for Future in den vergangenen Monaten nur vereinzelt Straßenproteste organisiert. Für Freitag sind nun in Göttingen, Hann. Münden, Leer und Lüneburg Aktionen angekündigt. Während die Aktivisten in der Göttinger Innenstadt zu Fuß unterwegs sein werden, sind in Leer und Lüneburg Fahrrad-Demonstrationen geplant. In Hann. Münden soll es eine "Kreideaktion" auf dem Schlossplatz geben.

Für Sonntag haben die Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine weitere Fahrrad-Demonstration in Oldenburg angekündigt. Die Strecke führt zum Teil über die Autobahn.

Tagesschau.de Link Kohleausstieg bis 2038 ist beschlossen Bis spätestens 2038 steigt Deutschland aus der Kohle aus. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat zu. Einige Unionspolitiker votierten dagegen. Die Opposition sprach von einem "schwarzen Tag" für das Klima. extern

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.07.2020 | 19:30 Uhr