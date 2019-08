Stand: 31.07.2019 18:45 Uhr

Kleingarten: Mit strengen Regeln zur Erholung

"Ein Kleingarten ist ein Garten, der 1. dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung)."

So bürokratisch wird in Paragraf 1, Absatz 1, Punkt 1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) einer der Lieblingsorte der Deutschen umrissen. Dieses Gesetz von 1983 hat einen Vorläufer, der vor genau 100 Jahren erlassen wurde: Am 31. Juli 1919 trat die Kleingartenverordnung in der Weimarer Republik in Kraft. Während viele der heute über eine Million Kleingärten in Deutschland überwiegend dem Freizeitaspekt Rechnung tragen, sollten sie früher zur Ernährung der Menschen in den Städten beitragen - gerade auch während der Weltkriege. Noch heute muss daher wenigstens ein Drittel der Fläche für den Anbau von Obst und Gemüse vorgesehen sein.

Für Jonathan und Maximilian ist die Wasserschlauch-Spritze das coolste Spielzeug im neuen Schrebergarten. Mit ihren dreckigen Schlammfüßen hüpfen die drei und fünf Jahre alten Brüder mitten im Gemüsebeet herum.

Seit Mai gehören die beiden mit ihren Eltern Antonia und Jörn Ewald zur "Kolonie Sperlingslust" im Kleingartenverein Staatswiesen e.V in Hannover. Die fast 500 Quadratmeter große Parzelle der Familie ist eine von 80 und bietet neben einer großen Laube mit Dachboden zum Übernachten auch zwei Gemüsebeete und eine große Wiese.

4.500 Euro für die Laube - und 150 Euro Pacht pro Jahr

"Dass sie hier einfach drauf losspielen können, nicht viel anders als im Sandkasten, aber mit der schwarzen Erde - das ist schöner für die Kinder, dass es ordentlich staubt", sagt Jörn Ewald. "Wir haben eine Wasserrutsche aufgebaut, ein kleines Planschbecken, da können sie einfach spielen, wozu sie Lust haben."

Etwa 4.500 Euro haben die Ewalds für den Garten und die Laube bezahlt. Weitere 650 Euro kosteten die Gartengeräte der Vorbesitzerin - und pro Jahr zahlen sie 150 Euro Pacht. Ein guter Preis, finden sie - dafür, dass der Garten mitten in der Innenstadt liegt, keine fünf Minuten mit dem Rad von ihrer Wohnung entfernt. Ein halbes Jahr haben sie gesucht.

"Ein echter Boom ins Grüne"

Vergleichsweise schnell sind sie fündig geworden, erklärt Vereinsvorsitzender Klaus Eggers: "Wir haben pro Garten Listen, wo wir fünf, sechs, acht, zehn oder mehr Bewerbungen haben. Das ist schon eine Hausnummer geworden." Vor allem, wenn man bedenke, dass vor rund 20 Jahren ein gutes Viertel der Gärten in Hannover freigestanden habe. "Das ist hier ein echter Boom geworden. Der Boom ins Grüne sozusagen."

Kleingärten vor allem in der Stadt gefragt

Allein in Hannover gibt es 20.000 Kleingärten. Vor allem für junge Familie sind diese nicht mehr spießig - sondern angesagt. Der Trend greife in allen Städten, sagt auch Stefan Grundei, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde mit Sitz in Berlin. Gleichzeitig gehe die Nachfrage auf dem Land aber stark zurück.

"Überall da, wo die Bevölkerungszahlen drastisch rückläufig sind - also auf dem Land in Teilen Mecklenburgs Vorpommerns zum Beispiel - ist das dann auch ein Problem für die Vereine", sagt Grundei. In einigen Regionen gebe es einen Bevölkerungsrückgang von 30 bis 40 Prozent. "Dann schlägt das auch entsprechend auf die Rückfrage in den Gärten durch." Die Folge: Den Kommunen fehlen die Einnahmen und keiner kümmert sich um die Flächen.

Gemüsebeet liegt mitten im Garten

Wie Kleingärten aufgebaut und gepflegt werden sollen, ist klar geregelt in der Kleingartenordnung. Auf einem Drittel der Fläche soll Obst- und Gemüse angebaut werden. Bei Familie Ewald liegt das Gemüsebeet mittendrin. "Dann haben wir eben hier Zucchini gepflanzt, Kartoffeln, da hinten Mais und hier vorne Bohnen und Erbsen. Dazwischen kommt noch Kohlrabi", zeigt Antonia Ewald, wie die Familie die Anforderung erfüllt hat.

Was gepflanzt wurde, durften die Kinder aussuchen. "Das Einsähen war super, das geht ganz schnell, ganz einfach, das haben die Kinder teilweise übernommen", sagt Ewald. Sie und ihr Mann sind beide auf dem Land augewachsen. Dass ihre zwei Stadtkinder die Natur kennen lernen, ist ihnen wichtig. "Wir finden, dass das eine tolle Idee ist, eine Oase zu haben, wo man sich zurückziehen kann, wo man die Natur genießen kann, im Sandkasten spielen kann", sagt Ewald.

WLAN auch im Schrebergarten verfügbar

Auch wenn hier Gemüse traditionell angebaut wird und es um Entschleunigung geht - ganz ab vom Schuss ist hier niemand. In der ganzen Schrebergarten-Kolonie gibt es kostenloses WLAN.

Maximilian und Jonathan lässt das aber ziemlich kalt. Bei 29 Grad und Sonnenschein spielen sie mit ihren matschverschmierten Füßen lieber im Planschbecken.

