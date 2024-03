Kleider aus Feuer, Wasser oder Eis: Museum zeigt virtuelle Mode Stand: 05.03.2024 13:20 Uhr Wenn Mode in der virtuellen Welt existiert, dann gibt es keine Grenzen. Kleider können dann aus Feuer, Wasser oder Eis bestehen. Wie das funktioniert, zeigt das Museum für Textile Kunst ab morgen in Hannover.

Ist virtuelle Kleidung die Zukunft? Ist ein Kleid umweltfreundlicher, das nur im Computer existiert? Diese und weitere Fragen stellt das Museum in seiner Sonderausstellung "Digitale Mode - Kleider aus Feuer und Eis" zur Diskussion. Die Besucherinnen und Besucher erwarten unter anderem virtuelle Modenschauen, in der Kleider und Accessoires präsentiert werden, die in der Realität undenkbar sind: Computergenerierte Models tragen dann beispielsweise Kleidungsstücke aus Material wie Glas, Feuer oder Wasser.

Virtuelle Kleider: Digitale Mode ist mehr als nur KI

Die digitale Mode werde nicht bloß durch die künstliche Intelligenz möglich. Dahinter stecke stundenlange Arbeit von Modedesignerinnen und -designern, heißt es vom Museum. Für sie bringt diese erweiterte Realität neue Möglichkeiten in der Gestaltung - die anders als in der realen Welt grenzenlos sind. "Virtuelle Mode ist für die junge Generation bereits Teil ihrer Welt. Zukünftig wird die Generation der heute 15- bis 20-jährigen vielleicht sogar zwei Kleiderschränke haben - einen physischen und einen virtuellen", heißt es von der ukrainisch-deutschen Ausstellungsmacherin und Dozentin einer ukrainischen Modedesign-Schule, Irene Karchevskyy. Die virtuelle Mode hat ihren Ursprung in der Gaming-Industrie. 1976 entstehen die ersten digitalen Kostüme im Computerspiel "Heavy Weight Champ". Inzwischen wird sie auch von großen Modemarken wie Hugo Boss, Balenciaga und Gucci benutzt, sodass Kollektionen erst virtuell entworfen und dann nur nach Bedarf tatsächlich produziert werden.

