Kita-Gesetz: Grüne fordern mehr Personal und mehr Zeit Stand: 10.03.2021 15:06 Uhr Die niedersächsischen Grünen gehen beim Thema Kita-Gesetz mit einem Fünf-Punkte-Plan in die Offensive. Sie fordern unter anderem einen besseren Betreuungsschlüssel.

Die Einführung einer dritten Kraft solle die Qualität der Betreuung in Kita-Gruppen verbessern. Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern müsse attraktiver gestaltet werden, hieß es am Mittwoch in Hannover. Zudem fordert die Partei mehr Verfügungszeit, mehr Inklusion und den Ausbau von Kitas und Grundschulen zu Familienzentren.

Novelle enthält "eklatante Mängel"

Mit dem Fünf-Punkte-Plan solle die Situation in den Kitas nachhaltig verbessert werden, sagte Volker Bajus, Sprecher für frühkindliche Bildung, Familien und Kinder. Der Gesetzentwurf der Landesregierung sei "weit hinter den Erwartungen" zurückgeblieben und enthalte "eklatante Mängel", kritisierte die Partei.

Städtetag: Zu wenig Geld, zu wenig Fachkräfte

Der Niedersächsische Landtag will die Novelle des Kita-Gesetzes in der kommenden Woche debattieren. Verbände, Gewerkschaften und Eltern-Initiativen hatten den Entwurf der Novelle der Landesregierung scharf kritisiert. Städtetag sowie Städte- und Gemeindebund halten die Forderung nach einem höheren Personalschlüssel zum einen für nicht finanzierbar, zum anderen wegen des Fachkräftemangels nicht umsetzbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.03.2021 | 16:00 Uhr