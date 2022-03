Kita-Beschäftigte erneut zu Warnstreiks aufgerufen Stand: 28.03.2022 16:20 Uhr In Niedersachsen sind viele kommunale Kindertagesstätten am Dienstag und Mittwoch von Warnstreiks betroffen. Die Gewerkschaft ver.di will erreichen, dass die Arbeit mit Kindern besser bezahlt wird.

Los geht es am Dienstag mit Warnstreiks in Hameln, Hildesheim, Lüneburg und Oldenburg. Am Mittwoch folgen Aktionen unter anderem in Stadt und Region Hannover, in Osnabrück und Wolfsburg. Zu dem Kundgebungen kommen aber nicht nur die Beschäftigten aus den jeweiligen Städten, sondern auch aus dem Umland, wo die Kitas dann ebenfalls geschlossen bleiben können oder nur einen Notbetrieb anbieten. Insgesamt hat ver.di 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Teilnahme an den Warnstreiks aufgerufen, auch aus Jugendämtern und der Behindertenhilfe. Bereits am 8. März hatte es einen ersten Warnstreik gegeben.

VIDEO: Kitas streiken für mehr Personal und höhere Löhne (2 Min)

Ver.di fordert bessere Bezahlung für neue Aufgaben

Dass die Gewerkschaft keine Rücksicht auf die ohnehin schon durch zwei Jahre Corona-Pandemie strapazierten Eltern nimmt, begründet sie damit, dass auch auf die Kita-Beschäftigten keine Rücksicht genommen werde. Kita sei nicht nur Spielen, sondern immer mehr auch Bildungsvermittlung. Das müsse sich auch in den Gehaltstabellen widerspiegeln, fordert die Gewerkschaft. Ver.di will, dass die Arbeit in den Kindertagesstätten grundsätzlich aufgewertet wird. Das sehen zwar auch die Arbeitgeber so, aber sie sagen, dass die Sozial- und Erziehungsberufe bereits besser bezahlt würden. Sie bezeichnen die Vorschläge von ver.di als realitätsfern und nicht umsetzbar.

