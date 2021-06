Kippt Niedersachsen Ganztagsbetreuung für Grundschüler? Stand: 25.06.2021 06:00 Uhr Es war ein Aushängeschild der Großen Koalition: der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026. Doch das Gesetz könnte im Bundesrat scheitern, Niedersachsen will es blockieren.

Grundsätzlich unterstützt Niedersachsen, dass es einen Rechtsanspruch für Grundschüler geben soll, ganztags betreut zu werden. Doch das Problem ist das Geld. Der Bund will sich zwar an den Kosten für die nötigen Investitionen und das zusätzliche Personal beteiligen, doch sind die zugesagten Summen aus Sicht der Landesregierung viel zu gering, heißt es. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen will die Landesregierung deshalb heute im Bundesrat dem Gesetz nicht zustimmen.

Niedersachsen will Kosten für Länder begrenzen

Stattdessen wolle das Land beantragen, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. So will Niedersachsen erreichen, dass die Kosten für die Länder begrenzt werden. Außerdem will das Land mehr Zeit bekommen, um den Rechtsanspruch umzusetzen. Da außer Niedersachsen auch schon andere Länder angekündigt haben, gegen das Gesetz zu stimmen, könnte es heute im Bundesrat scheitern.

