Kinderärzte kritisieren geplante Corona-Impfung für Schüler Stand: 26.05.2021 13:11 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will noch vor den Sommerferien damit beginnen, Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren gegen Covid-19 zu impfen. Mediziner halten das für verfrüht.

Die Studienlage sei noch viel zu schlecht, kritisierte der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Die Zulassungsstudie der europäischen Arzneimittelstudie umfasse nur etwa 1.000 Kinder, sagte Obmann und Kinderarzt Thomas Buck aus Hannover. Man wisse zum einen noch viel zu wenig darüber, wie Kinder die Impfung vertragen würden. Zum anderen sei das Risiko, schwer am Coronavirus zu erkranken, bei Kindern sehr klein. Der Hausärzteverband mahnte zudem, zunächst alle älteren und vorerkrankten Menschen zu impfen.

Jugendmediziner: Kinder in Praxen impfen lassen

Darüber hinaus lehnt Mediziner Buck es ab, Kinder und Jugendliche über ein gemeinsames Angebot von Schulen und Impfzentren immunisieren zu lassen. Wenn Kinder überhaupt geimpft werden sollten, dann müsste das in Kinder- und Hausarztpraxen geschehen. So könnten Kinder und Eltern individuell beraten werden, sagte Buck weiter.

Videos 1 Min Niedersachsen will 450.000 Schülern ein Impfangebot machen Die ersten Corona-Impfungen mit dem Biontech-Vakzin sollen vor den Sommerferien stattfinden, so die Sozialministerin. 1 Min

Schulleiter-Verband hofft auf mehr Normalität

Bei Niedersachsens Schulleitern löste die Ankündigung von Kultus- und Gesundheitsministerium dagegen am Dienstag Erleichterung aus. Es sei ein großer Schritt zu mehr Normalität, sagte der Geschäftsführer des Verbands der niedersächsischen Schulleiter, René Mounajed. Er finde es gut, dass das Land vorangehe und ein Konzept vorlege. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler habe hohe Priorität.

Großer Aufwand für Schulen

Mounajed spricht allerdings auch von einem großen Aufwand. Er selbst leitet eine Schule in Hildesheim mit mehr als 1.500 Schülern. Noch sei etwa die Frage nicht geklärt, ob an den Schulen oder in den Impfzentren geimpft werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.05.2021 | 13:00 Uhr