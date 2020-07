Stand: 28.07.2020 07:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kinderärzte befürchten Ansturm wegen Schnupfen

Eigentlich sind Schniefnasen in Kindertagesstätten genauso normal wie aufgeschrammte Knie. In Zeiten von Corona ist das jedoch anders, denn der Schnupfen könnte ja auch ein Zeichen für das Virus sein. Ab kommender Woche läuft in niedersächsischen Kitas wieder der Regelbetrieb. Und schon jetzt warnen Kinderärzte davor, jedes Kind mit Schnupfen auf das Coronavirus zu testen.

Kinderärzte fordern Ausnahmeregelung

"Wir könnten das nicht bewältigen", sagte Tanja Brunnert vom Landesverband der Kinder- und Jugendärzte NDR 1 Niedersachsen. Viele Eltern seien bereits in den vergangenen Wochen mit ihren Kindern bei leichtesten Symptomen in die Praxen gekommen. Die Kinder- und Jugendärzte im Land fordern deshalb, dass die Kinder auch ohne ärztliches Attest zu Hause mehrere Tage gesund gepflegt werden können. Um die Praxen und die Eltern zu entlasten, müsse der Gesetzgeber in diesem Pandemie-Jahr eine Ausnahme regeln, so Brunnert.

Betreuung auch mit leichtem Schnupfen möglich

Das Landesgesundheitsamt hatte die Regeln für den Kita-Besuch zuletzt gelockert. Seitdem dürfen die Kinder auch mit leichtem Schnupfen betreut werden. Studien zeigten, dass Kinder unter zehn Jahren sich zwar mit Corona anstecken können, das Virus aber fast nicht weitergeben, sagte der Wilhelmshavener Kinderarzt Rupert Dernick.

