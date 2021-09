KfW-Bank: Niedersachsen hängt bei Energiewende hinterher Stand: 07.09.2021 11:51 Uhr Viele Haushalte halten es zwar für wichtig, erneuerbare Energien zu nutzen, allerdings investiert nur eine Minderheit in alternative Technologien - Niedersachsen liegt unter dem Bundesdurchschnitt.

Einer Umfrage der Förderbank KfW zufolge nutzen beispielsweise 9 Prozent der Haushalte Sonnenenergie, um warmes Wasser zu gewinnen - verglichen mit 9,4 Prozent bundesweit. Auch bei E-Autos hinkt Niedersachsen etwas hinterher: 3,1 Prozent der Haushalte fahren elektrische Autos, verglichen mit 3,4 Prozent deutschlandweit. Immerhin: Viele Niedersachsen haben im vergangenen Jahr vermehrt über Energieeffizienz nachgedacht. Das gaben 22 Prozent der Befragten an.

KfW: Alle gesellschaftlichen Gruppen erreichen

Ob Haushalte ihre Energieversorgung umrüsten, hängt von mehreren Faktoren ab, wie es von der KfW heißt. Konkrete Schritte setzen demnach vor allem Besserverdiener um. Auch die Eigentumsquote in Regionen spiele eine Rolle. Für ein Gelingen der Energiewende sei es deshalb wichtig, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass alle gesellschaftlichen Gruppen für die Energiewende aktiviert werden können, so die Chefvolkswirtin der Förderbank, Fritzi Köhler-Geib.

Klimaneutralität bis 2045 erreichen

In Deutschland soll der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2) bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 verringert werden, bis 2040 um mindestens 88 Prozent. Das Ziel ist Klimaneutralität bis 2045.

