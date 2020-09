Stand: 09.09.2020 16:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine großen Corona-Lockerungen im Oktober

Angesichts der Infektionslage will die Landesregierung die Corona-Regeln in Niedersachsen vorerst nicht entscheidend lockern. Eine Regierungssprecherin sagte, möglicherweise könnten die begrenzten Teilnehmerzahlen bei Hochzeiten und anderen privaten Feiern Anfang Oktober erhöht werden. Wegen der bevorstehenden Grippesaison werde man aber am bisherigen vorsichtigen Kurs festhalten. Außerdem plane die Regierung, die Regeln zum Schutz vor Corona einfacher und verständlicher zu fassen.

Täglich rund 100 Neuinfektionen

Das Sozialministerium warnte davor, von einer Entspannung der Lage zu sprechen. Bei landesweit rund 100 Menschen täglich werde derzeit eine Neuinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, so eine Sprecherin. Zahlreiche davon entstünden, weil die Betroffenen gesellschaftliche Ereignisse besucht hätten. Mit dem Ende der Sommerferien spielten Reiserückkehrer keine große Rolle mehr.

Lockerungen ursprünglich für 1. September geplant

Ursprünglich hatte die Landesregierung den 1. September für weitere Lockerungen angepeilt. Doch bereits vor drei Wochen hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt, dass der Termin auf Mitte September und schließlich auf Anfang Oktober verschoben werden sollte.

