Keine größeren Schäden nach Sturm in der Nacht Stand: 23.02.2024 06:18 Uhr Das Sturmtief hat in der Nacht in Norddeutschland keine schweren Schäden verursacht. Feuerwehren und Polizei verzeichneten keine besondere Häufung von Einsätzen. Auch im Bahnverkehr gibt es laut Deutscher Bahn kaum sturmbedingte Störungen.

Der Sturm, der aus dem Süden Englands bis an die dänische Küste zog, hatte in der Nacht in Norddeutschland für Unwetter gesorgt. Die orkanartigen Böen mit einer Stärke von 110 Kilometern pro Stunde beschränkten sich in Niedersachsen auf die ostfriesische Insel Spiekeroog, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Starke Winde waren auch in Cuxhaven zu spüren - auch hier gab es orkanartige Böen mit einer Stärke von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. In Bremen und im Emsland gab es zum Teil schwere Sturmböen. Am Bremer Flughafen wurden laut Webseite am frühen Morgen drei Flüge gestrichen.

An der Küste bleibt es stürmisch

Am frühen Morgen waren vor allem an der Küste Schleswig-Holsteins die letzten Auswirkungen des kräftigen Sturmtiefs spürbar, wie eine DWD-Sprecherin sagte. In List auf Sylt und in Büsum im Kreis Dithmarschen wurden Orkanböen von 119 und 122 Kilometern pro Stunde gemessen, in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bei 135 km/h. Am Leuchtturm in der Kieler Förde wurden 130 km/h gemessen. Die Feuerwehr musste in der Nacht lediglich zu kleineren Einsätze raus - etwa wegen einzelner umgestürzter Bäume auf den Straßen oder umherfliegender Verkehrsschilder.

Weitere Informationen Sturmtief "Wencke" zieht über Schleswig-Holstein Bis zu 135 Kilometer pro Stunde: Windböen in Orkanstärke führten zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren. mehr

Weiter stürmisch an der Küste - Glättegefahr am Wochenende

Heute soll es an den Küsten stürmisch bleiben, während der Wind im Binnenland nachlassen dürfte. Zum Wochenende soll es laut DWD weiterhin wechselhaft und regnerisch bleiben. Dabei wird es wieder kälter. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Samstag mit Schneeregen und Glättegefahr.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.02.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter