Keine Vorkasse für Flüge: Bund begrüßt Niedersachsens Vorstoß Stand: 22.08.2022 16:39 Uhr Niedersachsen will, dass ein Flug erst beim Check-in bezahlt wird. Das Land will dies als Vorschlag im Bundesrat einbringen. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz begrüßt den Vorstoß.

Es gehe darum, die Verbraucherrechte zu stärken. Das sagte eine Sprecherin der Bundesministerin für Umwelt und Verbraucherschutz, Steffi Lemke (Grüne). Bei berechtigten Ansprüchen seien Fluggesellschaften in der Pflicht, Erstattungen, Ausgleichszahlungen und Entschädigungen schnell und unbürokratisch zu leisten. Dass die Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den Öffentlichen Personenverkehr (SÖP) zugenommen haben, könnte nach Angaben des Ministeriums darauf hindeuten, dass dies derzeit nicht ganz reibungslos laufe. Wenn sich die negative Entwicklung fortsetze, werde das Ministerium die Vorkasse-Praxis überprüfen.

Verbraucherschutz für Reisende soll besser werden

Niedersachsens Landesregierung will den Vorschlag am Dienstag zunächst im Kabinett beschließen und in der kommenden Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung bringen. Damit solle der Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessert werden, sagte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) laut einem Bericht des "Handelsblatts".

Videos 3 Min Die Lage am Hannover Airport zum Ferienstart Der Flughafenbetreiber rechnet in den Sommerferien mit 18.000 Passagieren täglich. Die müssen sich auf Wartezeiten einstellen. (13.07.2022) 3 Min

Althusmann: "Flugausfälle fast immer zu Lasten der Reisenden"

Die Landesregierung habe die chaotischen Zustände bei der Abfertigung von Reisenden an mehreren deutschen Flughäfen in diesem Sommer zum Anlass für die Initiative genommen, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Tausende Flüge seien wegen fehlenden Personals ausgefallen. Diese Flugausfälle gingen fast immer zu Lasten der Reisenden, sagte Althusmann dem Bericht zufolge. "Sie haben oft Monate zuvor das Flugticket bezahlt, müssen sich im Falle einer Stornierung aber mühsam und teilweise langwierig um eine Rückerstattung bemühen."

Vorstoß gegen Vorkasse von Verbraucherzentrale

Ursprünglich kam der Vorstoß von der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). "Passagiere sind es leid, den Airlines zinslose Kredite zu geben, bei abgesagten Flügen auf den Kosten sitzen zu bleiben oder im schlimmsten Fall das Risiko einer Insolvenz tragen zu müssen", sagte VZBV-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth dem "Handelsblatt". Der VZBV verlangt von der Bundesregierung, die Vorkasse-Praxis zu reformieren.

Beschwerden über Airlines mehr als verdoppelt

Laut "Handelsblatt" haben die Beschwerden bei der SÖP deutlich zugenommen. Allein zwischen dem 1. Juli und dem 15. August seien bei der Stelle 3.082 Anträge eingegangen - das waren 127,5 Prozent oder 1.727 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Etwa 80 Prozent der Beschwerden gingen auf den Flugverkehr zurück. Die Bahn betrafen rund 15 Prozent der Fälle, drei Prozent behandelten Fernbusse und den Nahverkehr. Über diese Zahlen hatte zuvor der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr