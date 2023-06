Keine Taxis mehr in Friesoythe: Drohen mehr Trunkenheitsfahrten? Stand: 22.06.2023 15:00 Uhr In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) fahren ab sofort keine Taxis mehr. Das letzte Unternehmen hat seine Konzession zurückgegeben. Grund ist die gesunkene Nachfrage seit der Corona-Pandemie.

Die jungen Leute hätten sich seit Corona umgestellt und würden seitdem lieber zuhause trinken, sagte Taxiunternehmer Heinz Schnieders aus Friesoythe dem NDR in Niedersachsen. Vor ihm hatte schon sein Kollege André Stoppelmann aus der Gemeinde Saterland die Taxis in der Stadt Friesoythe gestrichen. Statt 14 Taxis fährt nun keins mehr. Auch in Löningen wurde der Taxibetrieb eingestellt. Es bleiben Rufbusse am Tag. In einigen Fällen nimmt der Mietwagendienst aus Saterland auf Krankenfahrten auch Menschen mit. Zudem mehren sich die Angebote im Internet von privaten Fahrerinnen und Fahrern. Allerdings seien diese Fahrten nicht versichert und nicht ungefährlich, warnt Taxiunternehmer Stoppelmann. Private Fahrer könnten betrunken sein oder übergreiflich werden.

Bürgermeister befürchtet mehr Trunkenheitsfahrten

Bürgermeister Sven Stratmann (SPD) findet die Situation erschreckend - gerade im Hinblick auf viele Sommerparties und Schützenfeste. Er sieht die Gefahr, dass auch Betrunkene Autofahren könnten. Zudem macht er sich Sorgen um die Sicherheit der Frauen. Als Eltern bringe man den Kindern bei, nicht zu fremden Leuten ins Auto zu steigen. Genau das werde nun aber vermehrt praktiziert, weil kein Taxi mehr fahre. Der Landkreis sei zuständig für die Taxigebühren. Aber die zu erhöhen, damit sich die Fahrten lohnen, sei auch nicht erfolgversprechend - weil das Taxi dann zu teuer werden würde, so Stratmann weiter.

