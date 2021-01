Keine Sammelaktion wegen Corona - wohin mit dem Baum? Stand: 09.01.2021 10:12 Uhr Auch das hat in einigen Teilen Niedersachsens Tradition: Die Baum-Sammel-Spendenaktion von Vereinen rund zwei Wochen nach Weihnachten. Und auch das ist in Zeiten der Corona-Pandemie anders.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben zahlreiche Vereine ihre Sammelaktionen abgesagt. So öffnen zum Beispiel in Stadt und Landkreis Osnabrück deshalb heute und am kommenden Sonnabend die Grünabfallsammelplätze. Der Landkreis Oldenburg bietet im Januar ebenfalls zusätzliche Termine bei den Grünabfallplätzen an. In der Grafschaft Bentheim holt die Müllabfuhr die Bäume ab - das war in Braunschweig und Lüneburg ohnehin bereits in den vergangenen Jahren die übliche Vorgehensweise.

Videos 1 Min Weihnachtsbaum-Weltmeister kommt aus Rinteln Rund 420 geschmückte Christbäume stehen im Haus von Thomas Jeromin aus Rinteln. Damit holt er den Weltrekord. (10.12.2020) 1 Min

Zweckverband rechnet mit mehr Bäumen als in Vorjahren

Nach einem anderen Modell verfährt die Region Hannover. Dort gibt es Sammelstellen für die Bäume. Nach Einschätzung eines Sprechers des Zweckverbands Abfallwirtschaft für die Region dürften sie in diesem Jahr besonders voll sein. Viele Menschen, die sonst über Weihnachten in den Urlaub fahren, hätten es sich in diesem Jahr im eigenen Zuhause mit einem Baum gemütlich gemacht.

Verlust für Vereine

Der Ausfall der Aktion bedeutet für einige Vereine auch den Wegfall einer wichtigen Einnahmequelle. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat ein Spendenkonto eingerichtet für die Organisationen, die üblicherweise die Weihnachtsbäume einsammeln. Manche Vereine in Niedersachsen haben die Abholung an die Corona-Lage angepasst. Sie bitten darum, den Baum an die Straße zu stellen und eine Spende zu überweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2021 | 12:00 Uhr