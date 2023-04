Keine Maskenpflicht mehr: Letzte Corona-Maßnahme fällt

Stand: 06.04.2023 10:47 Uhr

Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie läuft am Karfreitag die letzte staatliche Schutzmaßnahme aus. Beim Arzt, im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen gilt auch in Niedersachsen keine Maskenpflicht mehr.