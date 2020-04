Stand: 23.04.2020 15:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine Maskenpflicht an Niedersachsens Schulen

Die Landesregierung gibt Niedersachsens Schulen keine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Unterricht vor. Dies sei "nach derzeitigem Stand nicht nötig", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in der Sondersitzung des Landtags. In den Pausen könne zwar ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, dieser müsse aber selbst mitgebracht werden und werde nicht von der Schule gestellt. Diese Regelungen sind Teil eines Rahmen-Hygieneplans des Kultusministeriums, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Maximal 16 Schüler in einem Raum

Im Unterricht ist das Tragen von Masken demnach nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet sei. Sicherstellen soll das unter anderem die Vorgabe, dass maximal 16 Schüler gleichzeitig in einen Klassenraum dürfen. Händedesinfektion ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Der Sportunterricht fällt weiter aus, da es derzeit keine Regelungen gebe, die den Infektionsschutz gewährleisteten.

Maskenpflicht ab Montag

Erst am Mittwoch hatte die Landesregierung das verpflichtende Tragen einer Schutzmaske verkündet, zunächst beschränkt auf den Nahverkehr und den Einzelhandel. Die Regelung gilt ab dem kommenden Montag. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind nach Auskunft des Gesundheitsministeriums Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie Menschen mit Erkrankungen, die das Tragen einer Maske nicht erlaubten. Als letztes Bundesland hatte am Mittwoch Bremen die Maskenpflicht angekündigt.

