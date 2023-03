Keine Busse, Bahnen, Flüge in Niedersachsen: Warnstreik am Montag Stand: 24.03.2023 14:13 Uhr Nach den Warnstreiks der vergangenen Wochen geht es am Montag bundesweit weiter. In Niedersachsen wird der öffentliche Verkehr zum größten Teil eingestellt. Betroffen ist auch der Flughafen Hannover.

Die Gewerkschaften ver.di und EVG haben zu den Warnstreiks aufgerufen. Diese betreffen vor allem Reisende und Pendler. "Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen", teilten ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Donnerstag mit. Die Warnstreiks betreffen den Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr am Montag bundesweit einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vom Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist laut ver.di auch Niedersachsen betroffen. "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", sagte ver.di-Chef Frank Werneke. Der Arbeitskampf beginnt in der Nacht zu Montag um 0 Uhr und endet um Mitternacht in der Nacht zu Dienstag.

Auch Nordwestbahn von Warnstreik betroffen

Die Züge der Nordwestbahn stehen am Montag ebenfalls still. Vorgesehen sei ein Ersatzverkehr durch Busse, teilte das Unternehmen mit. Welche Verbindungen so ersetzt werden können, ist den Angaben zufolge aber noch offen. Die Nordwestbahn betreibt insgesamt 13 Linien in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen - unter anderem in Oldenburg, Osnabrück, Bielefeld, Paderborn und Göttingen.

Busse und Bahnen der Üstra fahren am Montag nicht

Die Üstra teilte am Donnerstag mit, dass am Montag von 3 Uhr morgens bis Betriebsschluss weder Busse noch Bahnen in Hannover fahren werden. Zu Einschränkungen werde es auch beim Busunternehmen Regiobus kommen, heißt es in einer Mitteilung. Die Nahverkehrszüge seien vom Warnstreik nicht betroffen. Parallel zum Warnstreik rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder zu Demonstrationen auf. In Hannover soll ab 10 Uhr ein Demozug der EVG am Üstra-Betriebsbahnhof starten. Anschließend soll eine gemeinsame Kundgebung auf dem Stadtplatz an der Goseriede stattfinden, wie ver.di und EVG am Donnerstag in Hannover bekannt gaben.

Fähren fahren regulär zu den Inseln

Die Nordseeküste und die Ostfriesischen Inseln sind nach Angaben der Tourismus-Agentur Nordsee zu Ferienbeginn gut gebucht. Nach Informationen des NDR Niedersachsen sind die Fähren nicht von den Warnstreiks betroffen. Da allerdings am Montag der Nah- und Fernverkehr still steht, habe es bereits einige Umbuchungen gegeben, sagte der Fahrdienstleiter der Reederei Frisia, Lars Feldmann. So hätten einige Besucher ihre Rückreise von Montag auf Sonntag vorverlegt, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückreisen zu können.

Streik am Flughafen Hannover - aber nicht am FMO

Die Flughäfen sind am Montag auch vom Warnstreik betroffen. Aufgerufen sind den Gewerkschaften zufolge die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit. Betroffen ist auch der Hannover Airport in Langenhagen. "Es sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten", teilte der Betreiber mit. "Wir bitten alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen." Nicht von den Warnstreiks betroffen ist nach NDR Informationen hingegen der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO).

TUI prüft vor Warnstreik mögliche Flugumbuchungen

Bei der TUI-Fluggesellschaft TUIfly laufen die Vorbereitungen: "Wir schauen, was umzubuchen ist, was an Ausweichflughäfen dargestellt werden kann oder was auch an einem Tag später denkbar wäre", hieß es aus der Konzernzentrale in Hannover. Man sei guten Mutes, die Auswirkungen der Warnstreiks für Kunden begrenzen zu können.

Warnstreiks: Verkehrsminister Lies hat Verständnis

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich angesichts der Warnstreiks am Montag verständnisvoll. "Wenn wir gute Fachkräfte finden wollen, dann müssen wir auch gute Arbeit sicherstellen", sagte er. Es sei das gute Recht der Gewerkschaften, mit Warnstreiks darauf aufmerksam zu machen. Nun müssten Kompromisse her: "Ich glaube, das Signal ist angekommen. Aber die Aufgabe muss jetzt sein, Lösungen zu finden."

Unternehmerverbände kritisieren Warnstreiks

Die Unternehmerverbände Niedersachsen befürchten aufgrund des bundesweiten Warnstreiks, dass Waren möglicherweise nicht rechtzeitig geliefert können. Ein Warnstreik, der den gesamten öffentlichen Verkehr in Deutschland lahmlege, sei kein Warnstreik mehr, sagte ein Sprecher. Kritik kommt auch vom Handelsverband. Er befürchtet weniger Umsatz für Händler - ebenso wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Die Gewerkschaft ver.di weist die Kritik zurück. Ein einziger Streiktag führe nicht dazu, dass die Versorgung der Menschen nicht mehr gewährleistet sei.

Das fordert ver.di für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Die Gewerkschaft ver.di will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen erhöhen. Am Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Tarifverhandlungen: EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Die EVG hatte Ende Februar die Verhandlungen mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen begonnen. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

