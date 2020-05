Stand: 21.05.2020 19:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kaum Verstöße: Ruhiger Vatertag in Corona-Zeiten

Die eindringlichen Appelle und Warnungen im Vorfeld haben offenbar Wirkung gezeigt: Laut Polizei ist der Vatertag in Niedersachsen ausgesprochen ruhig abgelaufen. In den vergangenen Jahren hatten Betrunkene die Einsatzkräfte oft in Atem gehalten. Doch inmitten der Corona-Pandemie haben die Ausflügler an Christi Himmelfahrt weitgehend den Infektionsschutz beherzigt.

Zwölf Anzeigen in Hannover

In der Region Hannover waren zwar viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs, aber es habe "erfreulich wenige Verstöße" etwa gegen die Abstandsregeln gegeben, so eine Polizeisprecherin. Ausnahme: In der Innenstadt von Hannover habe eine "große Gruppe" die Abstandsregeln missachtet. Es gab zwölf Anzeigen. Viel ruhiger sieht es dagegen in Norden der Region aus: In Burgdorf und der Wedemark sei "kein einziger Bollerwagen" gesehen worden, so die Sprecherin weiter.

Pistorius: Keine "enthemmten Bollerwagen-Touren" Spaziergänge entsprechend der Corona-Regeln sind an Christi Himmelfahrt laut Boris Pistorius (SPD) kein Problem - doch Bollerwagen-Touren seien dieses Jahr "schlicht nicht möglich".

Alles ruhig in Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück

Etwas mehr los war am Steinhuder Meer. Dort war es laut Polizei sehr voll - die Beamten empfahlen daher auf digitalen Anzeigen, die Gegend zu meiden. Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben. In Lüneburg waren Sonderstreifen unterwegs, vereinzelt habe es Einsätze gegeben - aber nichts Spektakuläres, sagte ein Polizeisprecher. In Braunschweig habe es ein Gespräch mit einer Gruppe von Vatertags-Ausflüglern gegeben, diese seien aber einsichtig gewesen, sagte der Sprecher. "Keine Hinweise auf Verstöße gegen die Corona-Regelungen", hieß es von der Polizei Oldenburg. Ein Sprecher der Polizei Göttingen sagte: "Bislang ist alles friedlich". Die Leute hielten sich an die Verordnung. Auch ein Sprecher der Polizei Osnabrück resümierte: "Alles ruhig."

Volle Straßen auf dem Weg zur Küste

Die Bollerwagentouren waren nach der landesweiten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht gestattet. Danach muss nämlich in der Öffentlichkeit soweit möglich ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden - ausgenommen sind nur Menschen aus dem eigenen oder einem weiteren Haushalt. Auf den Straßen des Landes war es dagegen voller als zuletzt: Vor allem die Ferienorte an der Nordsee rechnen wegen des langen Feiertagswochenendes mit einem ersten Ansturm von Touristen.

Auto-Gottesdienste in Wolfsburg und Hildesheim

Einfluss hatten die Corona-Beschränkungen auch auf Gottesdienste. In Wolfsburg feierte der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen einen Auto-Gottesdienst auf dem Parkplatz vor der Volkswagen Arena. Auch in Hildesheim setzte die Kirche auf einen quasi motorisierten Himmelfahrtsgottesdienst. Dort kamen rund 500 Menschen zum Drive-In-Gottesdienst. Es sei ein "großes internationales Fest der Freude" auf dem Volksfestplatz in Hildesheim gewesen, das Vaterunser sei in mehreren Sprachen gebetet worden, sagte ein Sprecher des Bistums.

