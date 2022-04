Kaum Corona-Regeln - doch fast alle Testzentren noch da Stand: 16.04.2022 12:30 Uhr Eintritt nur mit negativem Test: Das ist in Niedersachsen inzwischen die Ausnahme. Trotzdem gibt es noch Tausende Corona-Testzentren. Ihre Zahl hat nach den Lockerungen kaum abgenommen - bisher.

Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums waren am 12. April landesweit 4.415 Testzentren im Einsatz. Mitte März waren es mit 4.536 nur wenige mehr. Mitte Januar wurden mit 4.085 sogar deutlich weniger gezählt, im Februar war die Zahl auf 4.400 gestiegen.

AUDIO: Genesen, aber nicht gesund (12.04.2022) (93 Min) Genesen, aber nicht gesund (12.04.2022) (93 Min)

Zahl wird voraussichtlich weiter zurückgehen

Die sinkende Tendenz dürfte sich nach Einschätzung des Ministeriums nun aber fortsetzen. 2G- und 3G-Regelungen sind weggefallen. Eine Testpflicht besteht nur noch in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie in Justizvollzugsanstalten. Auch in Schulen und Kitas endet sie bald - und dort reicht ohnehin ein Selbsttest.

Weitere Informationen Niedersachsen lockert weiter: Die Corona-Regeln im Überblick Mit der neuen Corona-Verordnung entfallen in Niedersachsen viele Beschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich. mehr

Kassenärzte: Anzahl der Tests bislang "relativ stabil"

Einen Rückgang des Test-Angebots erwartet auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen - erst recht, wenn die kostenlosen Schnelltests - auch Bürgertests genannt - abgeschafft werden. Diese soll es aber vorerst bis Ende Juni geben. Bisher sei die Anzahl der Tests "noch relativ stabil", sagte Sprecher Detlef Haffke. "Ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen." Laut Ministerium wird in Niedersachsen in Teststellen in Apotheken, in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Rettungs- und Hilfsorganisationen getestet, darüber hinaus in 2.267 sogenannten Bürgertestzentren und 43 Zentren, die in kommunaler Hand sind.

Behrens: Tests sind jetzt "umso wichtiger"

In der vergangenen Woche seien gut 1,1 Millionen Tests gemeldet worden. Eine Woche zuvor seien es eine halbe Million Tests mehr gewesen, dennoch bestehe weiter Bedarf. "Die Bürgertestungen geben uns ein Plus an Sicherheit", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Nach Abschaffung der 2G- und 3G-Regelungen sind Testangebote jetzt umso wichtiger." Sie rief die Menschen auf, die kostenfreien Tests zu nutzen - gerade auch mit Blick auf die Osterfeiertage: "Vor dem Besuch der Großeltern, dem Treffen mit Freunden oder zur Selbstkontrolle nach Veranstaltungen - Testen gehört zu einem sicheren Alltag mittlerweile dazu."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus