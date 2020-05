Stand: 24.05.2020 17:25 Uhr - Hallo Niedersachsen

Karstadt Kaufhof: Entscheidung über Schließungen

Vor eineinhalb Jahren haben Karstadt und Kaufhof fusioniert. Doch dem Konzern geht es trotzdem nicht gut - und die Coronavirus-Krise hat das Geschäft zusätzlich belastet. Bundesweit gibt es aktuell 170 Filialen, davon 15 in Niedersachsen. Das Unternehmen hatte angekündigt, möglicherweise 80 Zweigstellen zu schließen. Welche, ist bislang unklar, doch wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt, wollen die Verantwortlichen am Montag konkret werden: Der im Schutzschirmverfahren gerichtlich bestellte Sachverwalter und der Generalbevollmächtigte wollen demnach die ver.di-Tarifkommission Galeria Karstadt Kaufhof über ihre Pläne informieren.

Videos 00:32 NDR Info Karstadt Kaufhof schließt Dutzende Filialen NDR Info Durch die Corona-Krise sind die Umsätze bei Karstadt-Kaufhof stark eingebrochen. Nun will der Konzern fast die Hälfte aller Filialen schließen und rund 5.000 Stellen abbauen. Video (00:32 min)

Auswahl danach, welche Mietverträge auslaufen?

Neben mehreren Standorten in Braunschweig und Hannover gibt es in Niedersachsen Galeria-Warenhäuser in Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg, Hildesheim, Goslar, Göttingen und Celle. Hinzu kommen drei Karstadt-Sport-Filialen. Insgesamt arbeiten dort rund 1.700 Mitarbeiter. Welches Haus schließen muss, könne möglicherweise unter anderem davon abhängen, welche Mietverträge gerade ausliefen, sagte ver.di-Sprecherin Sabine Gatz NDR 1 Niedersachsen. Erneut solle lediglich drastisch gespart werden, kritisiert die Gewerkschaft - ein tragfähiges Zukunftskonzept liege dagegen nicht vor.

