Karneval in Niedersachsen startet mit großen Straßenumzügen Stand: 18.02.2023 15:47 Uhr In Osnabrück und Hannover sind am Samstagmittag die traditionellen Karnevalsumzüge gestartet. Am Sonntag zieht dann mit dem Schoduvel einer der größten Karnevalsumzüge Norddeutschlands durch Braunschweig.

In Hannover ziehen die Narren traditionell am Samstag vor Rosenmontag durch die Landeshauptstadt. Um 13:11 fiel am Kröpcke der symbolische Startschuss. Trotz Regen marschierten angeführt von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Kracht (SPD) mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit zehn Festwagen durch die Innenstadt. Klimaaktivsten der "Letzten Generation" hatten versucht, den Umzug zu blockieren. Sie wurden von der Polizei jedoch frühzeitig erkannt und eingekesselt. Den Karnevalsumzug in Hannover gibt es nach Angaben der Stadt seit 1992. Karneval gefeiert werde in der Region aber schon viel länger: "Die älteste Erwähnung der Fastnacht in Hannover geht auf das Jahr 1395 zurück", schreibt die Stadt.

Auch in Osnabrück feiern die Narren immer am Samstag vor Rosenmontag, dann ist "Ossensamstag". Rund 60 Teilnehmergruppen mit mehr als 1.000 Menschen machten sich um 14 Uhr auf den Weg durch die Osnabrücker Innenstadt. Der gut ein Kilometer lange Festzug steht unter dem Motto "Mit Humor und Glück kommt der Ossensamstag zurück". Für alle, die sich nach der Pandemie noch nicht in große Menschenmengen begeben wollten, gibt es vom Stadtprinzenwagen aus einen Livestream. Alle Informationen rund um die Live-Übertragung, die Anfahrt und die Route des Festzuges finden Sie auf der Internetseite des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval (BOK).

Am Sonntag Schoduvel in Braunschweig mit Weil

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kann auch in Braunschweig einer der größten Karnevalsumzüge Norddeutschlands wieder starten. Los geht es am Sonntag um 12.40 Uhr am Europaplatz. Von dort zieht der gut fünf Kilometer lange Zug mit 4.500 mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Braunschweig. Die Veranstalter erwarten bis zu 250.000 Besucher. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Kulturminister Falko Mohrs haben sich angekündigt und sollen zusammen mit Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (alle SPD) auf einem Umzugswagen mitfahren.

"Schöne Kostüme überall, wir feiern heute Karneval"

"Insgesamt schlängelt sich der Narrenlindwurm circa vier Stunden lang durch die Straßen und Kamelle fliegen in die fröhliche Menge", schreibt die Stadt. Aus 40 Vorschlägen sei das Motto "Schöne Kostüme überall, wir feiern heute Karneval" für den diesjährigen Schoduvel ausgewählt worden. Informationen finden Sie im Veranstaltungskalender der Stadt Braunschweig.

Carneval in Damme mit 30.000 Zuschauern

In Damme im Landkreis Vechta haben bereits am vergangenen Montag tausende Narren den "Dammer Rosenmontag" gefeiert. Wie schon einen Tag davor am Sonntag waren etwa 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem rund fünf Kilometer langen Umzug dabei. Am Montag begleiteten laut Polizei rund 15.000 Zuschauer den Umzug; am Sonntag waren es mit 30.000 Besuchern doppelt so viele gewesen. Wegen der hohen Teilnehmerzahl bezeichnen die Dammer ihren Umzug stolz als den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland.

