Karneval in Niedersachsen: Sechs närrische Tage Stand: 08.02.2024 21:40 Uhr Nach dem Start des Straßenkarnevals in Damme wurde am Donnerstag vielerorts Weiberfastnacht gefeiert. Am Wochenende finden mit Schoduvel und Ossensamstag bunte Karnevalsumzüge statt.

Es ist ist eine langjährige Tradition, dass am Donnerstag vor Aschermittwoch die Frauen die Macht übernehmen: Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten heute in Hannover Prinzessin Gina und ihre Entourage das Neue Rathaus, um den Bürgermeistern Thomas Hermann und Thomas Klapproth sowie dem Ersten Stadtrat Axel von der Ohe die Krawatten abzuschneiden. In Braunschweig ging eine Abordnung der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft auf Krawattenjagd. Im ostfriesischen Aurich dagegen waren im Sinne der Gleichberechtigten nicht nur die Männer, sondern alle Mitarbeitenden im Rathaus dazu aufgerufen, Krawatte zu tragen. Osnabrück feiert die Weiberfastnachtsparty am Donnerstag mit Tanzgarden, Bühnenprogramm und Buden, bevor es am Abend in die Altstadtkneipen geht.

Kunterbunter Ossensamstag in Osnabrück

Mit der Weiberfastnacht haben für die Karnevalisten die sechs närrischen Tage begonnen. Am Samstag findet in Osnabrück dann der traditionelle Ossensamstag statt. Der bunte Karnevalsumzug "Kreuz und queer, kunterbunt, das sind wir!" beginnt um 14 Uhr am Restaurant Neue Mühle. Von dort aus geht es einmal durch die Innenstadt Richtung Möserstraße bis zur Hasestraße und anschließend zum Rathausturm. Vor dem Rathaus findet dann die Karnevalsparty mit Bühnenprogramm statt.

Karnevalsumzug in Hannover am Samstag

Auch in Hannover startet am Samstag der traditionelle Karnevalsumzug. Pünktlich um 13.11 Uhr soll der Zug am Neuen Rathaus starten - unter Begleitung von rund zehn Festwagen und acht Musik- und Spielmannszügen geht es dann durch die Innenstadt.

Braunschweiger Schoduvel zeigt sich divers

In Braunschweig findet wie in jedem Jahr auch 2024 mit dem Schoduvel - niederdeutsch "Scheuch den Teufel!" - der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands statt. Der Umzug startet wie immer am Sonntag vor Rosenmontag. Start ist um 12.40 Uhr am Europaplatz, von dort aus geht es weiter vom Bohlweg in den Waisenhausdamm und über die Friedrich-Wilhelm-Straße zurück zur Volkswagenhalle - rund vier Stunden wird der etwa fünf Kilometer lange Umzug dauern. Das Motto des 46. Schoduvel: "Er, Sie, Es, Divers und frei, Brunswieks Narren sind dabei". Mehr als 5.000 Teilnehmende in Musik- und Spielmannszügen und rund 130 Motivwagen sollen laut Veranstalter in diesem Jahr für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgen. Im vergangenen Jahr säumten nach Angaben der Veranstalter rund 300.000 Besucherinnen und Besucher die Straßen.

Narren in Damme machten wieder den Anfang

Den erste Karnevalsumzug im Norden hat es wie jedes Jahr im Landkreis Vechta gegeben. In Damme kamen am Sonntag rund 9.000 Jecken und 200 Wagen zur Dammer Traditions-Fastnacht zusammen. Am Montag fand bereits eine Woche vor dem regulären Rosenmontag der "Dammer Rosenmontag" statt. Dieser zog 20.000 Narren in die Stadt. Es ist Tradition, dass Damme jedes Jahr eine Woche früher Karneval feiert. Die katholische Kirche war 1892 der Ansicht, dass Damme es an den Fastnachtstagen zu bunt treibe - und verordnete den Bürgern an den Tagen das Beten. Auf Karneval wollten die Dammer aber nicht verzichten und feiern seitdem immer sieben Tage vorher.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.02.2024 | 19:30 Uhr