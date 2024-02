Karneval in Niedersachsen: Damme feiert Rosenmontagsumzug Stand: 05.02.2024 14:38 Uhr Die Karnevalsumzüge in Niedersachsen haben begonnen: Am Montag zogen 20.000 Jecken durch Damme. Auch in Osnabrück, Braunschweig und Hannover werden in den kommenden Tagen Tausende Narren erwartet.

von Lisa Marie Simmack

Den erste Karnevalsumzug im Norden hat es wie jedes Jahr im Landkreis Vechta gegeben. In Damme kamen am Sonntag 9.000 Jecken und 200 Wagen zur Dammer Traditions-Fastnacht zusammen. Und am Montag fand bereits eine Woche vor dem regulären Rosenmontag der "Dammer Rosenmontag" statt. Dieser zog 20.000 Narren in die Stadt. Es ist Tradition, dass Damme jedes Jahr eine Woche früher Karneval feiert. Die katholische Kirche war 1892 der Ansicht, dass Damme es an den Fastnachtstagen zu bunt treibe - und verordnete den Bürgern an den Tagen das Beten. Auf Karneval wollten die Dammer aber nicht verzichten und feiern seitdem immer sieben Tage eher.

Videos 3 Min Ossensamstag: Osnabrück ist wieder im Karneval-Fieber Rund 60 Gruppen mit mehr als 1.000 Menschen ziehen beim Ossensamstag bunt verkleidet durch die Straßen von Osnabrück. (18.02.2023) 3 Min

Ossensamstag in Osnabrück und Umzug in Hannover

Auch in Osnabrück feiern die Narren bereits vor Rosenmontag. Am Donnerstag, den 8. Februar, findet zunächst die Weiberfastnachtsparty statt. Rund um den Altstadtmarkt sorgen dort Tanzgarden, Bühnenprogramm und Buden für Karnevalsstimmung. Am Abend geht es dann in die Altstadtkneipen. Am Samstag vor Rosenmontag findet der traditionelle Ossensamstag statt. Der bunte Karnevalsumzug "Kreuz und queer, kunterbunt, das sind wir!" beginnt um 14 Uhr am Restaurant Neue Mühle. Von dort aus geht es einmal durch die Innenstadt Richtung Möserstraße bis zur Hasestraße und anschließend zum Rathausturm. Vor dem Rathaus findet dann die Karnevalsparty mit Bühnenprogramm statt. Auch in Hannover startet am Samstag der traditionelle Karnevalsumzug. Pünktlich um 13.11 Uhr soll der Zug am Neuen Rathaus starten - unter Begleitung von rund zehn Festwagen und acht Musik- und Spielmannszügen geht es dann durch die Innenstadt.

Braunschweiger Schoduvel zeigt sich divers

In Braunschweig findet wie in jedem Jahr auch 2024 mit dem Schoduvel - niederdeutsch "Scheuch den Teufel!" der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands statt. Der Umzug startet wie immer am Sonntag vor Rosenmontag. Um 12.40 Uhr geht es am Europaplatz los, von dort aus geht es weiter vom Bohlweg in den Waisenhausdamm und führt über die Friedrich-Wilhelm-Straße zurück zur Volkswagenhalle - rund vier Stunden wird der etwa fünf Kilometer lange Umzug dauern. Das Motto des 46. Schoduvel: "Er, Sie, Es, Divers und frei, Brunswieks Narren sind dabei". Mehr als 5.000 Teilnehmende in Musik- und Spielmannszügen und rund 130 Motivwagen sollen laut Veranstalter in diesem Jahr für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.02.2024 | 15:00 Uhr