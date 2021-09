Kanzlerin zeichnet Soldaten für Afghanistan-Einsatz aus Stand: 17.09.2021 15:37 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Mittwoch zu Gast in Seedorf. Sie wird Soldaten für den Einsatz während der militärischen Luftbrücke aus Kabul auszeichnen.

Merkel werde dazu in Seedorf (Landkreis Rotenburg) an einem Rückkehrer-Appell für die militärische Evakuierungsoperation teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Sie wird bei der Veranstaltung auch die Gelegenheit haben, mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, die in Kabul und auch in Taschkent im Einsatz waren. Und sie wird stellvertretend einige Soldatinnen und Soldaten mit der Einsatzmedaille auszeichnen", sagte er. Auch die Wehrbeauftragte Eva Högl wird in Seedorf erwartet, wo das Fallschirmjäger-Regiment 31 stationiert ist.

Steinmeier würdigt Leistung deutscher Streitkräfte

In Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag die Leistung der deutschen Soldaten bei der militärischen Luftbrücke aus Kabul gewürdigt. Ihren Kommandeur, Brigadegeneral Jens Arlt, zeichnete er stellvertretend für alle Beteiligten in einer Feierstunde im Schloss Bellevue mit dem Bundesverdienstkreuz aus.

Weitere Informationen "MedEvac" in Wunstorf gelandet Einen Tag nach der Rückkehr Hunderter Soldaten kam die fliegende Intensivstation am Sonnabend auf dem Fliegerhorst an. (29.08.21) mehr Besuch in Seedorf: Steinmeier fordert Respekt Bei seinem Besuch des Fallschirmjäger-Regiment 31 in Seedorf im Landkreis Rotenburg hat Bundespräsident Steinmeier an drei in Afghanistan getötete Soldaten erinnert. (28.04.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.09.2021 | 14:00 Uhr