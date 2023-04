Kampf gegen Drogenhandel: Sechs Verdächtige festgenommen Stand: 13.04.2023 17:55 Uhr Ermittler aus Niedersachsen können einen weiteren Erfolg im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel verzeichnen: Bei Durchsuchungen im Raum Hannover und Landkreis Hildesheim wurden sechs Verdächtige festgenommen.

Außerdem hätten die Fahnderinnen und Fahnder am Donnerstag diverse Beweismittel sichergestellt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen mit. Dazu zählen demnach unter anderem sechs Kilogramm Cannabis, zehn Kilogramm Kokain, digitale Datenträger, eine Geldzählmaschine, Messer, eine Machete und Sprengstoff. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem 80.000 Euro Bargeld, hochwertige Uhren und eine Goldkette.

Drogen im Wert von 5,2 Millionen Euro gehandelt

Der Einsatz mit mehr als 200 Kräften in 15 Objekten knüpfe an ein Ermittlungsverfahren aus dem vergangenen Jahr an, hieß es. Der "Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift" (GER) war es gelungen, verschlüsselte Kommunikation auszuwerten und fünf weitere Beschuldigte im Alter von 28 bis 38 Jahren zu identifizieren. Die Tatverdächtigen sollen an der Einfuhr und dem Handel mit mehr als 170 Kilogramm Cannabis, rund 150 Kilogramm Kokain, 20 Kilogramm Amphetamin und nicht geringen Mengen Meth und Ecstasy beteiligt gewesen sein. Der Straßenverkaufswert liege bei mindestens 5,2 Millionen Euro, teilte das LKA mit.

Verdächtige sollen zu einer Gruppe aus Hannover zählen

Die Drogen sollen die Beschuldigten über Quellen in Spanien, den Niederlanden und Belgien bezogen haben. Sie hätten als eigenständige Zwischenhändler beziehungsweise fest angestellte Kuriere einer übergeordneten Gruppe aus Hannover agiert, hieß es. Mitglieder dieser Gruppe habe das Landgericht Hannover in einer Vielzahl von Verfahren bereits zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Neben den per Untersuchungshaftbefehl gesuchten fünf Verdächtigen nahmen die Einsatzkräfte einen weiteren Mann fest, der als Drogenlieferant in Betracht komme. Alle sechs Personen sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

