Kälte und Sturmböen im Norden erwartet - Schnee im Harz Stand: 17.01.2023 12:40 Uhr Schneeregen, Sturmböen, Nachtfrost: Ein Sturmtief bringt kalte Meeresluft, Wind und viel Niederschlag nach Norddeutschland. Im Harz ist der Winter zurück. Bei einem Busunfall gab es drei Verletzte.

Neuschnee und Glätte sorgen insbesondere im Oberharz für schwierige Straßenverhältnisse. Die B4 wurde wegen Glätte zwischen Bad Harzburg und Torfhaus für Lkw in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Lastwagenfahrer wurden zudem aufgefordert, die Höhenlagen des Harzes wegen Schnee zu umfahren. In der Nacht sollen mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen sein. Auch in der Grafschaft Bentheim kam es aufgrund des Wetters zu Verkehrsbehinderungen. Dort sorgte am Vormittag überfrierende Nässe für glatte Straßen.

Mehrere Verletzte bei Busunfall nahe Goslar

In der Nacht zu Dienstag ist auf der L516 ein Bus mit 17 Insassen auf schneeglatter Straße ins Rutschen geraten und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei wurden bei dem Unfall im Goslarschen Ortsteil Hahnenklee-Bockswiese der Busfahrer und zwei Fahrgäste verletzt. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen Fahrgäste wurden wegen der Kälte zunächst in ein Feuerwehrhaus gebracht.

Schwere Sturmböen an der Küste möglich

Neben Eis und Schnee sorgt auch der Wind für Probleme: An der Nordsee sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute Sturmböen der Stärke acht bis neun, vereinzelt schwere Sturmböen der Stärke zehn möglich. Auch im Inland seien Böen der Stärke sieben bis acht möglich, hieß es. Der Sturm soll von kurzer Dauer sein: In der Nacht zu Mittwoch soll der Wind an den Küsten nachlassen.

Kalte Nacht erwartet

Der stürmische Tag wird zudem vielerorts begleitet von zahlreichen Niederschlägen. Die Meteorologen erwarten einen Wechsel aus Wolken und Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Zum Abend hin soll die Wolkendecke auflockern und nur noch vereinzelt regen. In einigen Regionen soll es in der Nacht aufklaren. Das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus. Diese können laut Prognose in der Nacht auf bis minus sechs Grad sinken. Vereinzelt sei mit Glätte zu rechnen, hieß es.

Kaum Schäden nach stürmischem Wochenende

Am vergangenen Wochenende hatten ein Sturmtief Norddeutschland getroffen. An Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an der Küste und auf den schleswig-holsteinischen Inseln wurden mehrfach Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Für Polizei und Feuerwehren im Norden brachte der Sturm viele, überwiegend kleinere Einsätze, darunter gelöste Dachteile und umgekippte Bäume. Auf der A29 (Landkreis Oldenburg) und der A23 in Schleswig-Holstein kam es zu Glätteunfällen mit mehreren Verletzten.

