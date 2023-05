Kälber verletzen sich auf Weide: Polizei ermittelt gegen NABU Stand: 24.05.2023 17:14 Uhr Auf Feuchtwiesen im Landkreis Leer haben sich zwei Heckrinder-Kälber so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Es ist nicht der erste Vorfall in dem Projekt. 2008 waren Tiere verhungert.

Der Verein Friesischer Verband für Naturschutz hat ein Video gedreht, auf dem zu sehen ist, wie ein Kalb im Schlamm zu versinken droht - offenbar schwer verletzt. Das Ganze hat sich kürzlich auf einer Fläche im Landkreis Leer zugetragen, die der Naturschutzbund NABU von Heckrindern und Pferden naturnah beweiden lässt. Ausgerechnet der NABU kümmere sich nicht ausreichend um die Tiere, hieß es nun vom Friesischen Verband für Naturschutz. Der Fütterungsbereich für die Tiere sei viel zu klein und völlig verkotet. Die Rinder würden sich deshalb um die Plätze reißen, sich dabei gegenseitig verletzen. Außerdem habe keines der Tiere die vorgeschriebenen Ohrmarken. "Jedem landwirtschaftlichen Betrieb wären nach solchen Vorfällen die Ställe geschlossen worden", sagt Hero Schulte, der zweite Vorsitzende des Vereins, der wie viele andere Mitglieder selbst Landwirt ist.

Polizei ermittelt gegen NABU wegen möglicher Tierschutzverstöße

Jetzt ermittelt die Polizei gegen den NABU wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Der Landkreis Leer lässt einen Kadaver beim Landesamt für Verbraucherschutz untersuchen, um festzustellen, ob es Verstöße gegeben hat. Die vier Weiden, die der NABU bewirtschaftet, seien erst kürzlich untersucht worden, sagte ein Sprecher des Kreises. Der NABU selbst spricht in einer schriftlichen Erklärung von bedauerlichen Einzelfällen. Man habe die Tiere vor wenigen Tagen für eine Blutprobe zusammengetrieben, die Aktion habe aufgrund von Starkregen aber abgebrochen werden müssen. Dabei hätten sich die Tiere wohl verletzt, was aber erst am Folgetag aufgefallen sei.

NABU will Herde im Landkreis Leer verkleinern

Grundsätzlich würden die Tiere gut versorgt, erklärt der NABU. Zurzeit gebe es aber akute Personalprobleme. Deshalb sei es auch schwierig, die Tiere für die Ohrmarken und Blutproben einzufangen. Der NABU will die Herde nach eigenen Angaben nun verkleinern. Die Tiere sollen auf der Weide geschossen werden. Dafür fehle momentan aber ein EU-zertifizierter Schlachter. Momentan stehen auf der Weide 50 Heckrinder und 22 Pferde.

2008 verhungerten Tiere im Heckrinder Projekt

Es ist nicht der erste Vorfall im Heckrinder-Projekt des NABU. 2008 waren auf einer Weide in Ostfriesland zwölf Tiere verhungert. Der Skandal beschädigte den Ruf des Projektes und des Naturschutzverbundes in der Region. Der damalige NABU-Geschäftsführer wurde angeklagt. Er bekam eine Geldstrafe.

