Kachowka-Staudamm: Weiterer Hilfskonvoi startet in die Ukraine Stand: 16.06.2023 06:17 Uhr Aus Barßel im Landkreis Cloppenburg startet heute ein Hilfskonvoi in das von der Flut betroffene Gebiet in der Ukraine. Vor rund zehn Tagen war der Kachowka-Staudamm zerstört worden.

Den Ehrenamtlichen aus Barßel geht es um gezielte Hilfe für die Einsatzkräfte vor Ort. In Telefonaten hatten sie geklärt, was benötigt wird, anschließend die entsprechenden Spenden gesammelt. Im Gepäck sind unter anderem 70 Neoprenanzüge, Seile, Feuerwehrbekleidung, Feuerlöscher, Arbeitshandschuhe, aber auch Sicherheitsschuhe. Der Hilfskonvoi will drei Stellen im Krisengebiet ansteuern - darunter auch ein Tierheim, das viele der zurückgelassenen Tiere versorgt.

Videos 1 Min Flut in der Ukraine: Mehrere Hilfstransporte startklar (09.06.2023) Am Montag bringt ein Lkw Spenden aus dem Wendland in die Ukraine. Auch die ukrainische Gemeinde in Hannover bereitet einen Transport vor. 1 Min

Lüneburger Verein kündigte auch Hilfe für die Ukraine an

Vor rund zehn Tagen war der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine zerstört worden. Große Teile der Region um die Großstadt Cherson wurden geflutet, zehntausende Menschen sind obdachlos. Bereits vergangene Woche hatte ein Lüneburger Verein angekündigt, Hilfskonvois in die Ukraine schicken wollen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement