KVN wirbt um Gelassenheit beim Warten auf Booster-Impfung Stand: 28.10.2021 16:52 Uhr Seit Oktober wird über 70-Jährigen eine dritte Impfung gegen das Coronavirus empfohlen. Doch offenbar bekommen einige Senioren keine zeitnahen Termine beim Hausarzt. Ein Ärzte-Sprecher beruhigt nun.

Es komme bei der Auffrischungs-Impfung nicht auf einen Tag an, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die Booster-Impfung sei zwar wichtig, so ein Sprecher. Es sei aber nicht nötig, diese exakt ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung bekommen. Es gebe keinen Grund, nervös zu werden. Der Impfschutz verschwinde nicht auf Knopfdruck.

Vorlaufzeit und Infektwelle sorgen für Wartezeit

Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ)" hatte am Donnerstag berichtet, dass einige Senioren keine zeitnahen Impftermine bekommen hätten. Hausärzte hätten ihnen beispielsweise erst im Dezember Termine angeboten. Die KVN wirbt um Verständnis: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle erst seit Anfang des Monats eine Booster-Impfung für Senioren. Die Vorlaufzeit, um Impfstoffe zu bestellen, betrage zwei Wochen. Daher bekämen die Praxen erst jetzt neue Lieferungen. Außerdem müssten die Dosen, die beispielsweise aus einer Ampulle mit dem Wirkstoff von Biontech gezogen werden können, dann auch innerhalb weniger Stunden verbraucht werden. Da sei eine gute Logistik nötig, heißt es von der KVN. Außerdem hätten die Arztpraxen gerade ohnehin viel zu tun, weil die Infektzeit beginne. Es stehe aber genug Impfstoff zur Verfügung, so der Sprecher weiter.

Nicht alle Über-70-Jährigen sind schon dran

Laut KVN verabreichen die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen derzeit wöchentlich rund 70.000 Corona-Impfungen. Bisher haben - Stand Dienstag - mehr als 108.000 Menschen in Niedersachsen eine Dritt-Impfung erhalten. Nach Angaben des Landes sind in Niedersachsen rund 1,3 Millionen Menschen älter als 70 Jahre. Für einige Ältere komme die Booster-Spritze aber noch nicht infrage, betonte eine Regierungssprecherin. Deren zweite Impfung sei noch nicht sechs Monate her.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.10.2021 | 15:00 Uhr