KVN: 400 Schwerpunktpraxen für Corona-Tests im Land

Mittlerweile seien landesweit knapp 400 Praxen eingerichtet, die sich in speziellen Räumen in erster Linie um die Abstriche kümmern, sagte ein KVN-Sprecher am Mittwoch. Vor einer Woche seien es noch etwa 230 gewesen.

An der Grenze des Machbaren

Nach Einschätzung des stellvertretenden Landesvorsitzenden des Hausärzteverbandes, Jens Wagenknecht, sind vor allem niedergelassene Ärzte in stark von Infektionen betroffenen Regionen teilweise an der Grenze des Machbaren. Die Infektionspraxen seien teils weit entfernt, sodass Mediziner, die selbst keine Abstriche machen, ihre Patienten zu Ärzten in der Nähe schickten, sagte Wagenknecht. Die größte Belastung bringe aber der bürokratische Aufwand rund um die Tests, zusammen mit Fragen der Abrechnung.

KVN: Anzahl der Test weiterhin "leistbar"

Nach Angaben des KVN-Sprechers habe die Anzahl der Tests zwar zugenommen, sei aber "leistbar". Das Problem sei eher der Wunsch vieler Menschen, auch ohne Symptome getestet zu werden. Neue Testzentren wie im Frühjahr seien bislang nicht geplant - diese seien seinerzeit sinnvoll gewesen, als es nicht ausreichend Schutzkleidung für das medizinische Personal gegeben habe.

