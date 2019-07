Stand: 31.07.2019 07:00 Uhr

Juli-Wetter: Niedersachsen kämpft mit Trockenheit

Der Juli 2019 geht in die Annalen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein. Mit seiner extremen Hitzewelle hat der Sommermonat einen bundesweiten Temperaturrekord erzielt - und wie im Dürresommer 2018 große Trockenheit beschert. Allerdings: Niedersachsen kommt im Vergleich zu den anderen Bundesländern dabei noch einigermaßen "kühl" weg. Denn trotz des Temperaturrekords in Lingen mit 42,6 Grad am 25. Juli kommt Niedersachsen im Juli auf eine Durchschnittstemperatur von 18,4 Grad - der bundesweite Durchschnitt liegt bei 18,9 Grad. Im langjährigen Durchschnitt kommt Niedersachsen im Juli auf Werte, die fast zwei Grad niedriger liegen (16,7 Grad).

Trockenheit erreicht "katastrophale Ausmaße"

Extreme Werte verzeichnet der DWD auch im Hinblick auf die Trockenheit. Diese habe bundesweit laut DWD "katastrophale Ausmaße" erreicht. Mit rund 55 Litern pro Quadratmeter fehlten dem Monat 31 Prozent zu seinem Soll. Noch extremer stellt sich die Situation in Niedersachsen dar: Mit einem Niederschlag von etwa 35 Litern pro Quadratmeter - im Durchschnitt sind es sonst 73 Liter - war der Juli deutlich zu trocken.

Waldbrandgefahr und Feuer auf Feldern

Und das hat Folgen: Die Waldbrandgefahr ist einmal mehr angestiegen. Am Dienstag galt in mehreren Regionen, darunter Bergen, Lingen, Diepholz und Hannover, die zweithöchste Warnstufe. Zudem kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zur Bränden auf Feldern: 62 Camper wurden am Wochenende bei einem Feuer im Landkreis Cuxhaven durch Rauchgase verletzt. In Dötlingen im Landkreis Oldenburg, in Elsdorf und Steinfeld im Landkreis Rotenburg gingen Strohpressen, Felder und auch Strohballen in Flammen auf.

Landvolk: Mais- und Kartoffelflächen verdorren

Nach dem Dürrejahr 2018 sehen Niedersachsens Förster die Buchenbestände im Land bedroht. Auch die Landwirtschaft leidet: Im Emsland lässt die Trockenheit bereits Mais- und Kartoffelflächen verdorren. Es gebe bereits jetzt etliche Äcker ohne nennenswerten Ertrag, sagte Lambert Hurink NDR 1 Niedersachsen. Die Getreideernte sei trotz verminderter Erträge zufriedenstellend. Weil viele Grünlandflächen braun sind, könne aber das Futter bei Rinderhaltern knapp werden, so Hurink.

Wasserentnahmeverbot in Osnabrück

Selbst das Bewässern ist nicht mehr unbedingt eine Option für Landwirte: Aufgrund niedriger Wasserstände infolge der Trockenheit haben etwa die Stadt und der Landkreis Osnabrück die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Bächen bis Ende August verboten.

Nur vereinzelte Ausfälle bei Fähren

Folgen hat die Trockenheit auch für die Schifffahrt: Aufgrund des niedrigen Wasserstandes in der Elbe musste die Elbfähre in Pevestorf schon Anfang Juli den Betrieb vorübergehend einstellen. Mitte Juli lief das Ausflugsschiff "Elise" in Damnatz im seichten Wasser auf Grund. Allerdings scheint die Situation zumindest hier nicht so dramatisch wie im vergangenen Jahr: Die Elbfähre "Tanja", die zwischen Juli und September 2018 den Betrieb wegen Niedrigwassers einstellen musste, fährt weiterhin zwischen Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Amt Neuhaus.

