Jugendliche überfallen Tankstelle und Kiosk in Bremen Stand: 24.03.2025 16:28 Uhr Am Samstag sind in Bremen-Gröpelingen zwei Raubtaten auf eine Tankstelle und einen Kiosk verübt worden. Die Täter waren laut Polizei 13 und 17 Jahre alt. Sie waren jeweils bewaffnet.

Am Samstagmorgen hatte ein 13-Jähriger mit einem Messer eine Tankstelle an der Stapelfeldtstraße überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte er mit der Waffe einen 60 Jahre alten Mitarbeiter und verlangte das Bargeld aus der geöffneten Kasse. Als ein Kunde das Geschäft betrat, flüchtete der Jugendliche ohne Beute. Er konnte demnach unmittelbar im Anschluss von der Polizei aufgegriffen werden. Gegen ihn wird wegen schweren Raubes ermittelt.

17-Jähriger stellt sich der Polizei

Unweit der Tankstelle kam es am Samstagnachmittag zu einem weiteren Raubüberfall. Ein 17-Jähriger überfiel einen Kiosk und bedrohte nach Polizeiangaben eine 20-jährige Mitarbeiterin mit einem Baseballschläger. Nachdem er Geld aus der Kasse entwendet hatte, floh er, stellte sich jedoch wenig später freiwillig der Polizei. Auch gegen ihn wird wegen schweren Raubes ermittelt. Ob die beiden Raubtaten in Zusammenhang stehen, ist unklar.

