Stand: 23.08.2020 10:16 Uhr

Jugendherbergen fordern schnelle Hilfe

Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres fordern die Jugendherbergen in Niedersachsen schnelle finanzielle Hilfe vom Land. Die Unterkünfte leiden massiv unter den Folgen der Corona-Krise. Zwar habe das Land schon vor einiger Zeit bis zu 150.000 Euro pro Jugendherberge in Aussicht gestellt, sagte Norbert Dettmar vom Landesverband Hannover des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH). Davon sei aber bisher nichts angekommen, so der Landesgeschäftsführer. Mitte August hatte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) angekündigt, dass das Land Niedersachsen den Herbergen und anderen Jugend- und Familieneinrichtungen insgesamt fast 29,8 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Das Geld komme aus dem zweiten Nachtragshaushalt und werde in Kürze bewilligt, heißt es aus dem Ministerium.

Videos 01:33 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: 30 Millionen für Jugendherbergen Hallo Niedersachsen 30 Millionen Euro hat das Land für die Unterstützung von Jugendherbergen und Familieneinrichtungen eingeplant. Außerdem: Noch keine Bußgelderhöhung für Maskenmuffel und aktuelle Zahlen.

Zwei Häuser schließen Ende 2020

Die 53 Herbergen in Niedersachsen rechnen damit, dass zwei Drittel ihres Umsatzes in diesem Jahr wegbrechen. Ihnen fehlen die Gäste. Und obwohl nun die Schule in Niedersachsen wieder startet: Klassenfahrten finden weiterhin nicht statt. Aktuell übernachten ausschließlich Familien und Einzelreisende in den Herbergen. Mit diesen Einnahmen und mit den Mitgliedsbeiträgen hielten sich die Unterkünfte derzeit mehr schlecht als recht über Wasser, sagte Dettmar. Zwei Jugendherbergen - in Bad Sachsa im Landkreis Göttingen und in Schöningen im Landkreis Helmstedt - müssten Ende des Jahres aber definitv schließen, so der DJH-Landesgeschäftsführer. Es bestehe die Gefahr, dass weitere Häuser verkauft werden müssten.

