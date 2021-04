Johnson & Johnson: Erste Dosen für Niedersachsens Hotspots Stand: 22.04.2021 14:07 Uhr Noch in dieser Woche erhält Niedersachsen eine Lieferung des Corona-Impfstoffs vom US-Hersteller Johnson & Johnson. Die 21.600 Dosen sollen in Hochinzidenzkommunen verimpft werden.

Mit den Dosen werde die Impfkampagne etwa in Salzgitter, Wolfsburg sowie in den Landkreisen Peine und Vechta vorangetrieben, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Staatssekretär Heiger Scholz, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Hannover. Die zusätzlichen Impfdosen erzielten vor Ort durchaus eine Wirkung, so Scholz, der in diesem Zusammenhang auch die zügige und vorbildliche Arbeit der Impfzentren in den entsprechenden Regionen hervorhob.

EU prüft Impfstoff erneut - und gibt grünes Licht

Johnson & Johnson ist der vierte in der Europäischen Union zugelassene Impfstoff gegen eine Corona-Infektion. Die EU-Arzneimittelbehörde hatte am Dienstag nach erneuter Prüfung grünes Licht für das Vakzin gegeben. Zuvor hatte Johnson & Johnson die Markteinführung in Europa gestoppt, nachdem in den USA nach etwa sieben Millionen Impfungen mindestens acht Fälle von seltenen Sinusvenen-Thrombosen aufgetreten waren. Diese Art der Thrombose war auch im Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung in sehr seltenen Fällen aufgetreten. Bei beiden Wirkstoffen handelt es sich um sogenannte Vektor-Impfstoffe.

Nur eine Spritze zur Immunisierung nötig

Das Besondere am Vakzin von Johnson & Johnson ist, dass es - anders als die anderen in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe - lediglich einmal injiziert werden muss, um die volle Schutzwirkung zu entfalten.

