Jetzt live: Weil zu Vorgehen in Corona-Krise

Schulöffnungen, Gastronomie, Tourismus und Profi-Fußball: In einer Telefonkonferenz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Einschränkungen in welchem Zeitrahmen gelockert werden können. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informiert jetzt auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen. NDR.de überträgt live und in voller Länge.

Lockerungen sollen an Infektionszahlen gekoppelt werden

Laut einer Beschlussvorlage, die mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt, will der Bund die Verantwortung für weitere Lockerungen weitgehend den Ländern überlassen. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass eine Obergrenze an Neuinfektionen nicht überschritten wird. Lockerungen sollen dann zurückgenommen werden, wenn es in einem Landkreis binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt.

Lockerungen in fünf Stufen

Niedersachsen hatte bereits am Montag einen Fünf-Stufen-Plan mit geplanten Lockerungen präsentiert. Die entsprechend geänderte Corona-Verordnung ist seit heute in Kraft. Demnach dürfen zum Beispiel Kliniken planbare Behandlungen wieder aufnehmen, wenn sie bestimmte Kapazitäten für Corona-Patienten freihalten. Spielplätze im Freien können wieder genutzt, Physiotherapeuten auch ohne zwingenden ärztlichen Grund aufgesucht werden. Außerdem dürfen Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder an die Küste reisen.

Weil rechtfertigt Vorgehen

Das Vorpreschen von Niedersachsen sorgte teilweise für scharfe Kritik. Ministerpräsident Weil verteidigte den Alleingang. Deutschland sei in eine neue Phase der Lockerung eingetreten, in der auch neue Antworten nötig seien, sagte er am Montag in den Tagesthemen. Es müsse aber dennoch eine Gesamtstrategie geben, die Menschen in allen Bereichen eine Perspektive gebe. Andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern haben mittlerweile nachgezogen und ebenfalls Lockerungspläne vorgestellt.

