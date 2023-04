Jetzt live: Weil stellt Konzept für günstigen Industriestrom vor Stand: 26.04.2023 09:57 Uhr Die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen fordert mehr Tempo, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Ministerpräsident Weil stellt zur Stunde ein eigenes Konzept vor. NDR.de überträgt live.

von Torben Hildebrandt

Glas, Stahl, Chemie, Papier oder Baustoffe: Unternehmen, die besonders viel Energie verbrauchen, rufen schon lange nach einem Industriestrompreis. Die rot-grüne Landesregierung hat ein Konzept entwickelt, das sie "Transformationsstrompreis" nennt - was sich dahinter verbirgt, stellt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gemeinsam mit Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) zur Stunde vor.

In anderen Staaten ist Energie günstiger

Im Kern geht es darum, wie die Industrie in Deutschland Energie zu günstigen Preisen bekommt - und zwar deutlich günstiger als Privatverbraucher. Ziel der rot-grünen Initiative ist es, dass die Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben und ihre Fabriken langfristig nicht ins Ausland verlagern. Das heißt: Es geht um Arbeitsplätze, denn in anderen Staaten ist Energie deutlich günstiger.

Gewerkschaft fordert Politik zum Handeln auf

Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, hatte sich bereits vor Monaten für günstigen Industriestrom stark gemacht, um Standortnachteile gegenüber anderen Regionen auszugleichen. "Wir brauchen jetzt schnell einen staatlich abgesicherten Industriestrompreis - zumindest für eine gewisse Zeit", sagt Vassiliadis. "Es gibt Staaten, da zahlen sie gerade fünf Cent pro Kilowattstunde, hierzulande ist es aktuell ein Vielfaches."

Spielt die EU beim Industriestrompreis mit?

Wie niedrig der Strompreis im Konzept der Landesregierung ist, will Weil mit seinem Kabinettskollegen am Vormittag vorstellen - auch, wann und wie das Modell umgesetzt werden soll. Aus Sicht der Landesregierung drängt die Zeit. Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit, heißt es. Aus Weils Sicht gefährden die hohen Energiekosten die Ansiedlung von Zukunftstechnologien wie der Batteriezellproduktion.

BDI-Chef warnt: Unternehmen wandern ab

Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hatte auf der Hannover Messe davor gewarnt, dass Firmen zunehmend ins Ausland abwandern. "Was wir halt sehen ist, dass erhebliche Investitionen außerhalb Deutschlands getätigt werden", sagte der BDI-Chef. "Und zwar nicht nur von den üblichen Verdächtigen, von den multinationalen Konzernen, sondern auch von Mittelständlern, von vielen Familienunternehmen, die sagen: Es geht einfach nicht mehr."

Ökonomen sehen subventionierten Strompreis für Industrie kritisch

Die große Frage ist, wie die EU-Kommission das Modell des Industriestrompreises sieht. Der staatliche Eingriff in den Strommarkt könnte gegen EU-Beihilferegeln verstoßen. Auch viele Ökonomen sehen einen möglichen subventionierten Strompreis für die Industrie kritisch. "Ich bin etwas skeptisch, ob das die richtige Strategie ist", sagt beispielsweise die Top-Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft wird noch deutlicher: "Das ist keine vernünftige Standortpolitik", so der Volkswirt. "Wirtschaftspolitik ist nicht dazu da, einzelne Branchen am Leben zu erhalten." Damit sei auch dem Gemeinwohl nicht gedient. Denn die Subventionen müssten ja anderswo erwirtschaftet oder eingespart werden.

CDU fordert Taten statt Worte

Der Chef der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, sieht die Bundesregierung in der Pflicht: Die müsse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Es führe zu nichts, wenn jede Woche ein Ampelpolitiker den Industriestrompreis fordert, so Lechner beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Regierung muss es endlich umsetzen, statt nur zu reden."

