Jetzt live: Weil kündigt baldige Corona-Lockerungen an Stand: 04.05.2021 11:51 Uhr Angesichts sinkender Infektionszahlen werden in Niedersachsen die Corona-Beschränkungen vorsichtig gelockert. Bei einer Inzidenz von unter 100 dürfen verschiedene Bereiche wieder stufenweise öffnen.

"Wir wollen vorsichtig sein, aber die vorhandenen Spielräume nutzen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz. Die Lockerungen sollen in mehreren Stufen erfolgen, wenn die Inzidenz in einer Kommune absehbar den Grenzwert von 100 unterschreitet. "Die Hochinzidenzkommunen mit einem Wert von über 100 bleiben davon unberührt", so Weil. Er kündigte an, dass bei den Lockerungen vor allem Aktivitäten im Außenbereich in den Blick genommen werden sollen. Als begleitende Sicherungsmaßnahmen nannte er den Nachweis von Impfung oder negativem Test, das Tragen einer Maske sowie Einschränkungen bei der Personenzahl.

Weitere Minister erläutern Details

Zu Details in den verschiedenen Bereichen äußern sich im Anschluss Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD). Die ursprünglich für heute angesetzte wöchentliche Pressekonferenz des Krisenstabs entfällt.

Neue Verordnung in der nächsten Woche

Die weiteren Schritte sollen nach Informationen des NDR in Niedersachsen über eine neue Corona-Verordnung geregelt werden. Diese soll am 10. Mai in Kraft treten. Geplant ist demnach, dass in Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 der Einzelhandel, die Gastronomie und Tourismusbetriebe wieder öffnen dürfen. Bereits am Freitag hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Verweis auf das geringe Infektionsrisiko an der frischen Luft eine Öffnung der Außengastronomie angekündigt.

