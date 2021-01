Jetzt live: Weil hält Regierungserklärung zur Corona-Krise Stand: 22.01.2021 10:00 Uhr Nach der beschlossenen Lockdown-Verlängerung treffen sich die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags heute zu einer Sondersitzung. NDR.de überträgt die Debatte im Livestream.

Die Sitzung, die auf Antrag von 35 Abgeordneten aller Fraktionen einberufen worden ist, beginnt mit einer Regierungserklärung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich darin zu der Videokonferenz äußern, in der sich Bund und Länder am Dienstag auf die Verlängerung des Lockdowns und die teilweise Verschärfung der Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt hatten. Der Entwurf einer überarbeitenden Corona-Verordnung des Landes liegt inzwischen vor.

Grüne fordern Planungssicherheit für Schulen und Kitas

In den Debatten wird das Thema Schule einen großen Raum einnehmen. In Anträgen der Fraktionen von FDP und Grünen geht es unter anderem um den Infektionsschutz in Klassenzimmern und im Schülerverkehr sowie um die Digitalisierung. Außerdem fordern die Grünen Planungssicherheit und ein langfristiges Konzept für Kitas und Schulen in der Pandemie. Am Mittwoch hatte die Landesregierung als Konsequenz aus den Bund-Länder-Beratungen die Grundschüler und Abschlussklassen von der Präsenzpflicht im Szenario B befreit. Die Eltern können jetzt entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause per Homeschooling teilnehmen lassen.

Informationskampagne zum Impfen gefordert

Im Landtag stehen zudem Debatten zum Thema Corona-Impfungen auf der Tagesordnung. In einem Antrag fordern die Regierungsfraktionen von SPD und CDU eine flächendeckende Informationskampagne zum Impfen. Die Öffentlichkeit müsse unter anderem besser über die Priorisierung der Impfgruppen, die Abläufe sowie die Sinnhaftigkeit und Risiken einer Impfung aufgeklärt werden, heißt es in dem Antrag. Darüber hinaus geht es in der Sitzung um finanzielle Hilfen für die Wirtschaft und einen besseren Infektionsschutz im öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz.

Kostenlose Corona-Tests für Abgeordnete und Mitarbeiter

In der aktuellen Sitzung können sich die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter erstmals vor der Plenarsitzung kostenlos auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta erklärte, sie halte es in Abstimmung mit den Fraktionsspitzen für erforderlich, die Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Auch Journalisten können das Angebot nutzen. Die Tests sind freiwillig und erfolgen auf Kosten des Landtags, hieß es.

