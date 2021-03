Jetzt live: Weil betont Notwendigkeit von Ausgangssperren Stand: 26.03.2021 11:00 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat am Freitag in einer Regierungserklärung vorgestellt, wie das Land gegen die dritte Corona-Welle vorgehen will. NDR.de überträgt die Sondersitzung live.

"Wir befinden uns am Ende einer besonders turbulenten Woche", sagte Stephan Weil (SPD) hinsichtlich der zunächst von Bund und Ländern beschlossenen und dann wieder zurückgenommen Osterruhe. Weil prophezeite: "Die unruhigen Zeiten werden noch weitergehen." Die Infektionszahlen ließen keinen Zweifel daran, dass sich das Land mitten in der dritten Corona-Welle befinde. Der Grund dafür seien die deutlich ansteckenderen Mutationen, die inzwischen die Oberhand gewonnen hätten.

VIDEO: Weil kündigt "deutlich mehr Ausgangssperren" an (1 Min)

Ausgangssperre statt Osterruhe

Weil nun die Osterruhe nicht als Instrument zur Verfügung stehe, um die Dynamik der Pandemie zu brechen, seien andere Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig, so Weil. Ein Instrument, von dem die Kommunen künftig mehr Gebrauch machen sollen, seien Ausgangssperren. Dabei gehe es um den Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr. Ab einem Inzidenzwert von 100 seien Landkreise und kreisfreie Städte künftig verpflichtet, Ausgangsbeschränkungen zu prüfen - insbesondere für ihre Hotspots. Ab einem Inzidenzwert von 150 soll eine Ausgangssperre angeordnet werden, wenn die Infektionszahlen nicht durch andere geeignete Maßnahmen gesenkt werden könnten. Ziel sei es, die Dynamik der Infektionswelle zu brechen.

Infektionsschutz, Testen und Impfen

Fast 5.000 Menschen seien in Niedersachsen mittlerweile an oder mit dem Coronavirus gestorben. Werde das Virus nicht eingedämmt, werde es noch viele weitere Tote geben. "Damit dürfen wir uns nicht abfinden", sagte Weil. Die Strategie der Landesregierung bestehe aus drei Säulen: Infektionsschutz durch Kontaktnachverfolgung, Testen und Impfen. Durch diesen Dreiklang wolle die Landesregierung in den kommenden Wochen "Schritt für Schritt sichtbare Erfolge erzielen und spürbar auf eine Schlussetappe der Pandemie einbiegen".

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) hatte die Sondersitzung des Niedersächsischen Landtags für heute kurzfristig einberufen.

