Jetzt live: Tonne erläutert Schul-Fahrplan

Die Niedersächsische Landesregierung informiert regelmäßig auf Pressekonferenzen über die Corona-Krise und ihre Auswirkungen im Land. Heute spricht Kultusminister Grant Hendrik Tonne über Planungen und Entwicklungen in den Bereichen Schule, Kita und digitale Lernangebote. Neben Tonne wird Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, sprechen. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz an dieser Stelle live im Videostream.

Fahrplan sieht gestaffelte Rückkehr bis zum 15. Juni vor

Vergangenen Montag hat für rund 12.000 Abiturienten in Niedersachsen die Prüfungsphase begonnen. Zudem lernen die Abschlussklassen an Haupt- und Realschulen - unter Corona-Bedingungen - vor Ort. In Grundschulen haben Viertklässler Präsenzunterricht. Ab Montag sollen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 sowie 9 und 10 an Gymnasien zurückkehren. 11. Klassen folgen am 25. Mai, 2., 7. und 8. Klassen am 3. Juni, 1., 5. und 6. Klasse am 15. Juni.

