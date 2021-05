Jetzt live: Tonne erläutert Pläne für Niedersachsens Schulen Stand: 21.05.2021 10:29 Uhr Welche Regeln gelten angesichts sinkender Inzidenzen künftig an niedersächsischen Schulen und Kitas? Kultusminister Tonne stellt heute den Stufenplan 2.0 vor. NDR.de überträgt die PK jetzt live.

Seit dem 10. Mai sind die Schulen in Niedersachsen wieder im Wechselmodell. Seitdem sind die Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten fast überall deutlich gesunken. Wie geht es künftig an den Schulen und Kitas weiter? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will dazu heute im Rahmen der Landespressekonferenz den Stufenplan 2.0 näher erläutern.

Stufenplan zeigt Lockerungsmöglichkeiten auf

In dem neuen Stufenplan hat die Landesregierung den Handlungsrahmen für verschiedene Infektionsszenarien festgelegt. Der Maßnahmenkatalog zeigt auf, welche weiteren Lockerungen bei einem kontinuierlichen Absinken der Zahl der Neuinfektionen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen zu erwarten sind.

Impfaktionen für Schülerinnen und Schüler?

Unterdessen hat Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann vorgeschlagen, die Voraussetzungen für Impfaktionen gegen das Coronavirus in Schulen zu prüfen. "Unser Ziel sollte es sein, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler gut geschützt ins neue Schuljahr starten können", sagte Althusmann der Oldenburger "Nordwest-Zeitung". Viele Jugendliche setzten sich ehrenamtlich etwa in der Kirche, bei der Jugendfeuerwehr oder beim Roten Kreuz ein, auch sie "sollten zeitnah ein Impfangebot erhalten". Zunächst gehe es aber um Sorgfalt bei der Prüfung und Freigabe des Impfstoffs.

