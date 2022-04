Jetzt live: Niedersachsens Krisenstab zur Corona-Lage Stand: 05.04.2022 12:55 Uhr Niedersachsens Corona-Krisenstab informiert heute wieder über die Pandemie-Lage. Ein Thema könnte die neue Isolations-Zeit bei einer Infektion sein. NDR.de überträgt die PK jetzt live.

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, und Regierungssprecherin Anke Pörksen werden sich wie gewohnt zur derzeitigen Corona-Situation in Niedersachsen und den weiteren Plänen des Landes äußern.

Bundesgesundheitsministerium: Quarantäne ab Mai freiwillig

Am 3. April sind in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Corona-Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht gefallen. Diese neue Situation könnte auf der Pressekonferenz noch einmal Thema sein. Zudem wird es vermutlich um die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln gehen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestern in Berlin vorgestellt hat. Demnach müssen sich Corona-Infizierte ab Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten dann auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Lauterbach. Bisher verhängt das jeweilige Gesundheitsamt die Isolation, die Infizierte mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen beenden können.

