Jetzt live: Niedersachsen verschiebt geplante Operationen Stand: 30.11.2021 13:28 Uhr Ist heute der Tag der Corona-Entscheidungen? Während in Hannover die Gesundheitsministerin und der Innenminister über die Lage informieren, nimmt Ministerpräsident Weil an der Bund-Länder-Konferenz teil.

Bei der wöchentlichen Krisenstabs-Pressekonferenz mit Daniela Behrens und Boris Pistorius (beide SPD) geht es vor allem um Maßnahmen und Entwicklungen, die schon bekannt sind: Am Mittwoch wechselt Niedersachsen bis auf vier Kommunen in Warnstufe 2. Von da an gilt im öffentlichen Raum das Modell 2G-Plus. Weitere Themen könnten der Impfstoffmangel in Haus- und Facharztpraxen, die neue Virusvariante Omikron sowie der Stand der Verlegung von Intensivpatienten nach Niedersachsen sein. In dem sogenannten Kleeblattsystem organisiert das niedersächsische Innenministerium die Transporte für den ganzen Norden. Allerdings könnte Pistorius auch Neues für Niedersachsen im Gepäck haben. Dem Vernehmen nach könnte es einen neuen Corona-Bußgeldkatalog geben.

MPK mit Merkel und Scholz: Ruhepause oder größerer Lockdown?

Zeitgleich ist die Krisensitzung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten anberaumt. Die Länderchefs beraten in einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) über nächste Schritte in der Pandemiebekämpfung. Dabei geht es wohl auch um die jüngsten Forderungen von MP Weil zur Ruhepause mit extremen Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten und einer Impfpflicht nach österreichischem Beispiel im Frühjahr. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse scheint auch ein größerer Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. Zudem läuft die Zeit für Großevents vermutlich ab. In der Fußball-Bundesliga und anderen Sportarten dürfte man zu Geisterspielen zurückkehren.

Weil berichtet über Ergebnisse der Krisensitzung

Laut Staatskanzlei ist die Runde zunächst bis 16 Uhr angesetzt. Im Anschluss muss Ministerpräsident Weil die Gremien informieren. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Krisensitzung vorgesehen. Wann Stephan Weil vor die Kameras tritt hängt auch davon ab, wie lange die Landeschefs mit Scholz und Merkel um kurz- und mittelfristige Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ringen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.11.2021 | 19:30 Uhr