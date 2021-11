Jetzt live: Niedersachsen stellt neue Corona-Regeln vor Stand: 23.11.2021 10:53 Uhr Niedersachsen justiert angesichts der dramatisch gestiegenen Corona-Zahlen die Regeln nach: Heute stellt die Landesregierung eine neue Verordnung vor. NDR.de überträgt jetzt live.

Die neue Verordnung soll die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz aus der vergangenen Woche aufgreifen, wie es am Freitag aus der Niedersächsischen Staatskanzlei hieß. Unter anderem hatten sich die Länderchefs auf bundesweit einheitliche Stufen für die Hospitalisierungsrate geeinigt. Die Schwellenwerte sollen bei 3, 6 und 9 liegen. Ab dem Überschreiten des ersten Schwellenwerts soll demnach die 2G-Regel greifen. Ab Warnstufe 2 ist auch 2G plus vorgesehen: Dann müssen sich auch Geimpfte und Genesene zusätzlich testen lassen. Außerdem hatten sich Bund und Länder auf verlängerte Wirtschaftshilfen geeinigt. Die neue Verordnung soll bereits am Mittwoch in Kraft treten.

Ministerpräsident und Minister erläutern neue Regeln

Zur Vorstellung der neuen Corona-Verordnung werden heute Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) erwartet. Der NDR in Niedersachsen überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt an dieser Stelle im Livestream.

Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu

Ein wesentlicher Grund für die Verschärfung der Regelungen ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Erkrankten. Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen stieg laut Daten vom Montagmorgen auf 5,6 - am Sonntag lag er noch bei 5,3. Dieser Wert drückt aus, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage mit einer nachgewiesenen Infektion neu ins Krankenhaus kamen. Auf den niedersächsischen Intensivstationen waren am Montagmorgen 7,7 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-19-Kranken belegt. Dies ist ebenfalls eine Steigerung zum Vortag (7,4 Prozent).

