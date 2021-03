Jetzt live: Ministerin und Krisenstab zur Corona-Lage Stand: 09.03.2021 12:55 Uhr In der PK des Corona-Krisenstabs dürfte es heute um die neue Verordnung, Inzidenzzahlen und Impfungen gehen. Mit dabei ist auch die neue Gesundheitsministerin. NDR.de überträgt an dieser Stelle live.

Seit gestern gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung, an der es viel Kritik vonseiten einiger Kommunen und Verbände gibt. Möglicherweise wird das auch auf der Pressekonferenz thematisiert. Neben Ministerin Daniela Behrens (SPD) werden die stellvertretende Krisenstabs-Leiterin Claudia Schröder und die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert über die aktuelle Lage im Land und das weitere Vorgehen in der Pandemie informieren.

Inzidenz stagniert, Schlusslicht bei Zweitimpfungen

Wie gewohnt stellt der Krisenstab auch wieder die aktuellen Corona-Zahlen vor. Seit mehreren Wochen schwankt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 60 und 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und geht nicht weiter runter. Auch beim Thema Impfungen geht es in Niedersachsen nach wie vor nicht richtig voran. Nach aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts haben hierzulande 5,8 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner mindestens die erste Dosis erhalten, 2,5 Prozent von ihnen die zweite. Die Quote der Erstimpfungen lag lediglich in Brandenburg und Sachsen-Anhalt noch darunter, bei der Quote der Zweitimpfungen ist Niedersachsen Schlusslicht.

Hausärzte sollen beim Impfen einsteigen

Ab April soll Deutschland deutlich mehr Impfstoff erhalten als im ersten Quartal. Damit die Dosen dann auch schnell verimpft werden können, sollen neben den Impfzentren auch die Hausärzte Corona-Impfungen vornehmen. Dazu läuft in Niedersachsen bereits ein Pilotprojekt. Möglicherweise informiert der Krisenstab heute über die ersten Erfahrungen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.03.2021 | 19:30 Uhr