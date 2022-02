Jetzt live: Ministerin Behrens äußert sich zur Corona-Lage Stand: 01.02.2022 12:54 Uhr Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert heute wieder über die aktuelle Corona-Situation - mit dabei ist Gesundheitsministerin Daniela Behrens. NDR.de überträgt jetzt live.

Ein Thema könnte der mögliche Wegfall des Lohnausgleichs in der Quarantäne für Nicht-Geboosterte sein, wie ihn Behrens jüngst angeregt hat. Die SPD-Politikerin plädiert für eine entsprechende Regelung ab dem 1. März und wünscht sich dazu einen Austausch in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Neben der Gesundheitsministerin nehmen auch die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder und Regierungssprecherin Anke Pörksen an der Landespressekonferenz teil.

Zahlen steigen rasant - Corona-Regeln bleiben bestehen

Die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung läuft am 2. Februar aus. Zuletzt hatte die Landesregierung bekräftigt, dass sie zurzeit keinen Grund für Verschärfungen oder Lockerungen der Corona-Regeln sehe. Angekündigt ist bereits, dass die sogenannte Winterruhe erneut verlängert wird. Trotz der bislang zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie erreichten Höhe der Infektionszahlen sei die Lage noch gut beherrschbar, da im Gesundheitssystem derzeit keine Überlastung drohe, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der vergangenen Woche im Landtag gesagt. Sorge bereite ihm allerdings das schleppende Tempo bei den Impfungen. Weil sprach sich einmal mehr für eine Impfpflicht aus.

