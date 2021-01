Jetzt live: Landtag debattiert über Info-Kampagne zu Impfung Stand: 22.01.2021 13:09 Uhr Nach der beschlossenen Lockdown-Verlängerung treffen sich die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags heute zu einer Sondersitzung. NDR.de überträgt die Debatte im Livestream.

Zum Auftakt der Sitzung machte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in seiner Regierungserklärung deutlich, dass er die Verlängerung der Corona-Maßnahmen für unerlässlich hält. "Der Shutdown mit all seinen Einschränkungen reduziert unser aller Lebensqualität, er sorgt für neue Schäden in ganz unterschiedlichen Teilen unserer Gesellschaft. Aber er ist auch Basis für die Überwindung dieser Krise und die Fortschritte in den nächsten Monaten", betonte Weil. Die Infektionszahlen müssten jetzt mit aller Macht heruntergebracht und danach niedrig gehalten werden.

Jetzt live Live: Debatte über verlängerten Corona-Lockdown

Noch mehr Vorsicht nötig als bisher

Der derzeitige Abwärtstrend bei den Neuinfektionen sei mit Blick auf die Mutationen des Virus mit großer Vorsicht zu betrachten, sagte Weil. "Wenn du Licht am Ende des Tunnels siehst, bedenke, es könnte der nächste Zug sein", zitierte der Minister ein amerikanisches Sprichwort. Da die hoch ansteckende britische Mutation bereits in Deutschland und Niedersachsen angekommen sei, müsse man in den nächsten Wochen sogar noch vorsichtiger als bisher sein. "Das ist kein Widerspruch", so Weil. "Wir dürfen nicht in eine Falle tappen."

Nachhaltige Strategie nicht realisierbar

Als Ziel für die kommenden Wochen gab Weil aus, so schnell wie möglich einen Inzidenzwert von unter 50 zu erreichen. Der Forderung der Opposition nach einer nachhaltigen Strategie zur Pandemiebekämpfung erteilte er dabei eine Absage. Dieser große Anspruch sei sicher berechtigt, aber nicht realisierbar, da sich "ein dynamisches und unberechenbares Virus keinen politischen Planungen unterwirft", so der Ministerpräsident. Es sei noch keiner Regierung in Deutschland oder Europa gelungen, eine nachhaltige Strategie vorzulegen. "Gegen eine Pandemie gibt es kein Patentrezept, aber viele gute Ansätze, die wir in Niedersachsen gezielt, abgestimmt und konsequent umsetzen."

Videos 1 Min Impftermin-Vergabe: Großer Andrang erwartet Zu Beginn wird ein Durchkommen wohl schwierig, da es deutlich mehr Impfberechtigte als Termine pro Woche gibt. (21.01.2021) 1 Min

Impfungen als Fundament der Pandemiebekämpfung

Als entscheidende Bausteine für das Vorgehen in der Pandemie nannte Weil Impfungen, Schutzkonzepte, allgemeine Regeln und Hilfsprogramme. Das Fundament sei dabei der Impfschutz. 42 Prozent der Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie des Pflegepersonals hätten bereits geimpft werden können. Weil räumte allerdings ein, dass die Impfstofflieferungen nicht so stabil seien wie erhofft. "Das sorgt natürlich dafür, dass wir längst nicht so schnell vorankommen, wie dies notwendig ist", sagte der Ministerpräsident. Dennoch hoffe er, dass wie vom Bund versprochen bis zur Jahresmitte alle impffähigen Menschen ein entsprechendes Angebot bekommen. "Das ist ambitioniert, aber wir sind fest entschlossen, dass Niedersachsen seinen Anteil an diesem Vorhaben mit großem Engagement leisten wird", sagte er. "Eine geimpfte Gesellschaft muss vor dem Virus keine Angst haben, und das ist unser Ziel."

Impfstoff von AstraZeneca eröffnet neue Perspektiven

Große Hoffnung setze Niedersachsen auf die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca, die Ende Januar erwartet wird. Der Impfstoff könne im Kühlschrank gelagert und über die Arztpraxen verimpft werden, betonte Weil. Das mache in der Umsetzung vieles leichter. Bei einer Lieferung der bestellten Menge könnten landesweit fünf Millionen Menschen geimpft werden. "Je schneller und je mehr ein solcher Impfstoff zur Verfügung steht, desto eher werden wir das Virus in den Griff kriegen."

Videos 31 Min Die Regierungserklärung von Stephan Weil in voller Länge Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigt das Vorgehen der Landesregierung und warnt vor den Virus-Mutationen. 31 Min

Grüne sehen Versäumnisse bei Homeoffice-Regelung

Die Opposition bemängelte an der Corona-Politik der Landesregierung unter anderem Schwächen beim Schutz vor Infektionen. Die Grünen, so der Abgeordnete Christian Meyer, hätten schon frühzeitig angeregt, Kontakte auf dem Weg zur Arbeit und bei der Arbeit selbst zu reduzieren. Wie wichtig das sei, hätten unter anderem Ausbrüche in Schlachthöfen gezeigt. Hier müsse die Landesregierung mehr tun - und ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer durchsetzen, so Meyer. Auch mit Weils erneuter Absage an eine langfristige Strategie wollten sich Grüne und Liberale nicht zufrieden geben. Sie wollen für den bereits erstellten Lockerungsplan Angaben, ab welcher Inzidenz diese in Kraft treten sollen.

Opposition beklagt Zögern der Landesregierung

Ein gravierender Fehler der Regierung in der Corona-Politik sei, dass diese dem Parlament nicht zuhöre. "Sie finden das lästig", so Meyers Vorwurf. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner monierte ebenfalls, dass die rot-schwarze Landesregierung Vorschläge der Opposition zu zögerlich aufgreife. Er warf ihr schlechtes Krisenmanagement vor, der verpatzte Impfstart und die Probleme um die Impfeinladungen seien Beispiele dafür. Bei den Infobriefen hätten die Grünen vorgeschlagen, Meldedaten zu nutzen, so Meyer. Das aus Datenschutzgründen abzulehnen, habe ihm nicht eingeleuchtet: "Jede Kommune schickt 80-Jährigen zum Geburtstag einen Brief. Was ist denn da mit dem Datenschutz?"

Videos 3 Min Corona-Regeln: Niedersachsen geht Sonderweg bei Schulen Reiner Distanzunterricht wird nicht eingeführt, die Präsenzpflicht für Grundschul- und Abschlussklassen jedoch aufgehoben. (20.01.2021) 3 Min

Grüne fordern Planungssicherheit für Schulen und Kitas

In den heutigen Debatten wird das Thema Schule einen großen Raum einnehmen. In Anträgen der Fraktionen von FDP und Grünen geht es unter anderem um den Infektionsschutz in Klassenzimmern und im Schülerverkehr sowie um die Digitalisierung. Außerdem fordern die Grünen Planungssicherheit und ein langfristiges Konzept für Kitas und Schulen in der Pandemie. Am Mittwoch hatte die Landesregierung als Konsequenz aus den Bund-Länder-Beratungen die Grundschüler und Abschlussklassen von der Präsenzpflicht im Szenario B befreit. Die Eltern können jetzt entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause per Homeschooling teilnehmen lassen.

Informationskampagne zum Impfen gefordert

Im Landtag stehen zudem Debatten zum Thema Corona-Impfungen auf der Tagesordnung. In einem Antrag fordern die Regierungsfraktionen von SPD und CDU eine flächendeckende Informationskampagne zum Impfen. Die Öffentlichkeit müsse unter anderem besser über die Priorisierung der Impfgruppen, die Abläufe sowie die Sinnhaftigkeit und Risiken einer Impfung aufgeklärt werden, heißt es in dem Antrag. Darüber hinaus geht es in der Sitzung um finanzielle Hilfen für die Wirtschaft und einen besseren Infektionsschutz im öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz.

Kostenlose Corona-Tests für Abgeordnete und Mitarbeiter

Die Abgeordneten und ihre Mitarbeitenden konnten sich erstmals vor der Plenarsitzung kostenlos auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta erklärte, sie halte es in Abstimmung mit den Fraktionsspitzen für erforderlich, die Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Auch Journalisten können das Angebot nutzen. Die Tests sind freiwillig und erfolgen auf Kosten des Landtags, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 22.01.2021 | 16:00 Uhr