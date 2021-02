Jetzt live: Landesregierung stellt Corona-Stufenplan vor Stand: 02.02.2021 14:17 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat heute einen Stufenplan für Niedersachsen im Umgang mit der Corona-Pandemie vorgestellt. Er betonte, dass es sich dabei nicht um einen Lockerungsplan handelt.

Der Plan besteht aus sechs Stufen. Es handele sich um eine Art erweitertes Ampelsystem, sagte Weil. Der Plan beschreibe, wie es sein kann, wenn die Situation schlechter oder eben besser werde. "Wir tun alles dafür, dass es besser wird, haben aber keine Gewähr dafür", so der Ministerpräsident. "Natürlich sehnen wir uns nach einem Ende der Pandemie, nach der Überwindung des Coronavirus", sagte Weil. Aber das sei im kommenden halben Jahr nicht zu erwarten. "Wir werden mit dem Virus umgehen müssen", der Stufenplan solle dafür eine Grundlage bieten.

Ergebnis von Bund-Länder-Konferenz soll in Stufenplan einfließen

Bei dem Stufenplan handelt es sich derzeit um einen Entwurf. Man wolle auf die unterschiedlichen Stimmen im Land hören, sagte Weil. Deshalb seien die Landtagsfraktionen unterrichtet worden. Auch werde der Plan an die Verbände und Akteure im Land verschickt. Zudem wolle man für eine abschließende Entscheidung die Bund-Länder-Gespräche abwarten und in die Entscheidung einfließen lassen, sagte Weil. Voraussichtlich werden sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 10. Februar das nächste Mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten.

Keine Änderungen in Schulen und Kitas im Februar

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte im Anschluss, wie das weitere Vorgehen in den Schulen und Kindertagesstätten geplant ist. Demnach soll zunächst alles so bleiben, wie es aktuell ist: Grundschüler und Abschlussklassen dürfen in geteilten Klassen, also im Szenario B, in die Schule kommen. Für alle anderen Jahrgänge gilt das Szenario C: Distanzlernen. In den Kitas gibt es Notbetreuung. Sollte die Entwicklung der Infektionen es zulassen, strebe man ab März für alle Jahrgänge das Szenario B an, sagte Tonne. Um Schulen, Lehrern und Eltern Planungssicherheit zu geben und das Schulsystem nicht durcheinanderzuwirbeln, solle dies bis zu den Osterferien fortgesetzt werden. Danach soll das Schulsystem in den inzidenzbasierten Stufenplan einsteigen, so der Minister.

Reimann entschuldigt sich für Terminvergabe-Probleme

Außerdem äußerte sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zur Situation der Wirtschaft in Niedersachsen. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) entschuldigte sich für die Problematik bei der Terminvergabe für Impfungen der zu Hause lebenden Menschen ab 80 Jahren.

